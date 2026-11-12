Rentistas festeja su ascenso a Primera División, el 12 de noviembre, en el Parque Prandi.

El equipo de Omar Asad venció al campeón y se quedó con el segundo ascenso directo; Atenas, Colón, Oriental y Fénix disputarán el tercero.

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Rentistas le ganó 1-0 a Plaza Colonia de visita en el Parque Prandi, y el bicho colorado celebra su regreso a Primera División cuatro temporadas después de haber descendido. El equipo dirigido por el argentino Omar Asad se quedó con el segundo lugar de la tabla acumulada y con el ascenso directo, por detrás de su rival de turno, el patablanca, que había abrochado el título y el ascenso tras decisión en los escritorios.

Rentistas sacó adelante un partido difícil gracias al gol de Franco Cabrera sobre los 20 minutos del primer tiempo. Diez minutos antes del entretiempo, la expulsión del zaguero Máximo Lorenzi, del conjunto coloniense, le permitió al bicho colorado defender la ventaja hasta el pitazo final.

En simultáneo, el descendido Cerrito recibió a Colón en el Parque Maracaná, y Atenas jugó ante Oriental en el estadio ateniense. Colón y Atenas, que llegaban igualados y con chances de pelear por esa segunda casilla de ascenso directo, cumplieron y ganaron, también por la mínima. Sin embargo, con la victoria de Rentistas deberán conformarse con seguir en carrera en los playoffs por el tercer ascenso.

Hinchas de Rentistas festejan el ascenso a primera, el 12 de noviembre, en el Parque Prandi. Foto: Ignacio Dotti

Se define el tercer ascenso

Plaza Colonia cerró la fase regular primero con 53 puntos, seguido por Rentistas con 52, en los puestos de ascenso directo. Atenas y Colón quedaron con 51, pero con el equipo carolino arriba por diferencia de goles. Oriental y Huracán quedaron más abajo con 44 unidades.

El cuadro de playoffs por el tercer ascenso se arma con el formato de tercero contra sexto y cuarto contra quinto, pero con una salvedad: Huracán quedó desplazado de la definición por Fénix, que al inicio de la temporada se quedó con el Torneo Competencia que otorga justamente un lugar en los playoffs si no se consigue un premio mayor.

Así, Atenas enfrentará a Fénix y Colón a Oriental. Ambas llaves se disputarán en régimen de ida y vuelta, con ventaja deportiva para los mejores ubicados en la tabla anual en caso de empate.

Festejo de Leandro Mendez de Colon, el 12 de noviembre, en el Parque Maracaná. Foto: Alessandro Maradei

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