Plaza Colonia es campeón de la B y ascendió a Primera

El patablanca se coronó gracias al reclamo de los puntos del partido que perdió en agosto ante Oriental de La Paz, que excedió la cantidad de extranjeros permitida.

Plaza Colonia celebró el campeonato de la Segunda División Profesional y el ascenso a Primera tras una decisión en los escritorios.

Este viernes se dio a conocer el fallo de la Comisión de Apelaciones que desestimó los argumentos de Oriental de La Paz y ratificó la decisión tomada en primera instancia, que le otorgó al patablanca los tres puntos del partido disputado el 30 de agosto por la fecha 16 de la fase regular de la B, y que el celeste de La Paz había ganado por 2-0. Con estos tres puntos, Plaza Colonia alcanzó las 53 unidades en la tabla acumulada, sobre los 49 que tiene el escolta Rentistas, y se queda con el título a falta de una fecha para el final de la fase regular.

El bicho colorado buscará confirmarse como el segundo ascendido de forma directa en la última fecha, donde justamente visitará a Plaza en el Parque Prandi, el próximo jueves 12 de noviembre. Lo siguen de cerca Colón y Atenas, que pueden arrebatarle esa preciada segunda casilla si no suma de a tres. Los que queden del tercero al sexto jugarán un playoff para definir el tercer ascenso.

Casi uruguayo

Plaza Colonia reclamó los puntos de ese partido al comprobar que Oriental había jugado los descuentos con seis extranjeros en la cancha, superando el máximo de cinco permitido por reglamento. El ingreso del extremo argentino Braian Galván, a los 90+3, fue el detonante del reclamo.

Oriental negó la infracción y presentó un recurso de apelación, con el argumento de que uno de los jugadores implicados, el argentino Enzo Vlaeminch, no debía ser computado como extranjero ya que es hijo de padres uruguayos y por tanto es nacional uruguayo por filiación. También alegaron la ausencia de ventaja deportiva.

Sin embargo, la Comisión de Apelaciones desestimó el recurso y consideró determinante el hecho de que el propio club inscribió al futbolista como extranjero ante la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), y así figura en el sistema COMET, la base de datos oficial respaldada por la FIFA.

Todas no

La Comisión de Apelaciones también trató otro reclamo realizado por Plaza, pero este fue rechazado. El conjunto coloniense había reclamado los puntos del partido frente a Rentistas de la fecha 13, aduciendo una presunta irregularidad en la habilitación del preparador físico del bicho colorado, que no tendría validado su título reglamentario.

Ese reclamo ya había sido rechazado en primera instancia y este viernes se desestimó la apelación, por lo que se mantiene el resultado en la cancha, que fue empate 1-1.