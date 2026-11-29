Iván Marcone y los jugadores de Independiente celebran su victoria y su clasificación a las semifinales del Torneo Clausura tras derrotar a Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani, en Buenos Aires, Argentina, el 28 de noviembre.

Santiago Mele, Matías Abaldo y Jadson Viera festejaron en el elenco de Avellaneda en la tanda de penales; hoy se juegan dos encuentros más de cuartos de final.

El último torneo del año en el fútbol argentino está pasando por la emocionante definición de playoffs y hay jugadores y entrenadores uruguayos con destaque. El miércoles quedaron definidos los cruces de cuartos de final cuando Boca Juniors venció a Independiente de Mendoza con gol de Miguel Merentiel.

Los ocho mejores equipos del certamen comenzaron a definir el sábado los clasificados a semifinales. Independiente, dirigido por Jadson Viera, eliminó a Vélez por penales en Liniers. El partido fue 0-0 en el tiempo regular, pero hubo un gol de cada lado en el alargue. Santiago Valdez abrió la cuenta para los de Avellaneda y Ronaldo Martínez lo igualó, todo en el primer chico de la prórroga.

La definición fue a los lanzamientos desde el punto blanco y ahí se impuso el rojo 3-1. Santiago Mele estuvo en el arco de Independiente, pero no contuvo ningún remate, Lisandro Magallán y Thiago Silvero remataron desviado mientras que Tomás Nosei le pegó al travesaño. Matías Abaldo, otro uruguayo, ingresó a los 85 minutos.

Independiente enfrentará en semifinales a River Plate, que venció 1-0 a Instituto de Córdoba con gol de Gonzalo Montiel. El millonario fue superior, pero los cordobeses quedaron muy molestos con el arbitraje, que le dio dos penales a los dirigidos por Leonardo Ponzio.

Había muchos uruguayos disponibles, pero el único que tuvo minutos fue Lucas Sanseviero, en Instituto. Matías Fonseca no ingresó en el local y tampoco vieron acción en la visita Mauro Arambarri y Giovanni González.

Los partidos del domingo

A las 17.00, Rosario Central recibe a Barracas Central. El local tiene a Facundo Mallo y Alan Rodríguez, mientras que la visita cuenta con Yonatthan Rak y Jhonatan Candia. Además, Boca Juniors a las 20.30 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, que llega de eliminar a Newell’s. El xeneize contará con Leandro Lozano y Merentiel.