Este sábado se juega otra final de Copa Libertadores en el estadio Centenario, la segunda en formato de partido único en ese césped y la primera sin restricciones sanitarias, lejos de aquella de 2021 condicionada por los tiempos de pandemia cuando Palmeiras derrotó a Flamengo 2-1.

En torno a esa cita continental, vuelve a ponerse a prueba la memoria de un escenario en el que se jugaron más finales de torneos continentales de clubes que en cualquier otro del mundo. Desde 1960, primer año de disputa de la Libertadores, se jugaron allí 21 finales de América –sumando la de 2021– y seis de la copa Intercontinental, que entre 1981 y 2000 pasó a disputarse a partido único en el estadio Nacional de Tokio, el único que se acerca en cantidad de finales de clubes por esa razón comercial. En África, el estadio Internacional de El Cairo reunió 17 finales de la copa de clubes; en Asia, Corea del Sur concentró la mayor cantidad repartida entre distintas sedes; y en Europa, el Santiago Bernabéu de Madrid, el estadio de Heysel en Bruselas, San Siro en Milán y el Olímpico de Roma suman apenas cuatro definiciones cada uno. Ni pican al lado del monumento del Parque Batlle.

La historia empezó en 1960, cuando Peñarol trajo a fuerza de triunfos e ingenio la primera final de la copa ante Olimpia y, pocos meses después, recibió al Real Madrid en la inauguración de la Intercontinental. Los aurinegros repitieron la dosis en 1961, tanto en la final de la Libertadores frente a Palmeiras como en la Intercontinental, cuando por primera vez un club sudamericano se quedó con el trofeo mundial tras vencer al Benfica. En 1962, el Centenario fue testigo de la primera consagración del Santos de Pelé ante los mirasoles; en 1964 comenzó la cuenta del más ganador del certamen, Independiente de Avellaneda, venciendo en Montevideo a Nacional, y en 1965 los rojos repitieron frente a Peñarol. En 1966, los carboneros iniciaron su reconquista de América ante River Plate y meses más tarde volvieron a doblegar al Real Madrid por la Intercontinental.

Entre 1960 y 1971 se disputaron en el Centenario 11 finales de Libertadores y cinco de Intercontinental. Cualquier gurisito que en aquellos años fuera a la cancha de la mano del padre, de un tío o de un vecino, podía nutrirse, temporada tras temporada, de los mayores duelos futbolísticos del planeta sin moverse del Parque Batlle. Y el dato adquiere un relieve singular cuando se observa que la secuencia se extendió de 1960 hasta 1973 con finales en todos los años, salvo en 1963. En 1967, Nacional disputó la final de la Libertadores ante Racing de Avellaneda y el propio Racing se convirtió en el primer equipo argentino en ganar la Intercontinental tras vencer al Celtic de Glasgow en desempate; en 1968, Estudiantes de La Plata inició una seguidilla de cuatro definiciones consecutivas en ese césped: le ganó al Palmeiras en tercer partido, a Nacional en 1969, a Peñarol en 1970 y recién dejó la corona en 1971 ante los tricolores, que ese mismo año cerraron el ciclo con la Intercontinental frente al Panathinaikos.

El desfile de campeones continuó en 1973, cuando Independiente volvió a levantar la copa en el Centenario ante Colo-Colo; en 1977, cuando Boca Juniors obtuvo por primera vez la Libertadores en tierra oriental frente al Cruzeiro; y en 1980, cuando Nacional venció al Internacional de Porto Alegre para recuperar el título después de nueve años. En 1981, el Flamengo de Zico se consagró por primera vez en tercer partido ante Cobreloa. Peñarol devolvió la definición a su casa en 1982 y 1983, y en 1987 y 1988 fueron los propios aurinegros y Nacional quienes tuvieron victorias épicas ante su gente, que a los manyas los llevó al épico tercer partido en Santiago de Chile, el del gol de Diego Aguirre, y a los bolsos a su tercer título de América.

El Centenario fue la casa de los grandes ganadores locales, Peñarol y Nacional, pero también de enormes clubes del mundo que alzaron la copa por primera vez en su historia en el monumento histórico al fútbol mundial, como le sucedió a Boca Juniors y a Flamengo. Luego vinieron los tiempos largos de ausencia, apenas interrumpidos en 2011, cuando los carboneros definieron frente al Santos, y en noviembre de 2021, cuando el torneo se repitió su formato de sede única en Montevideo con el duelo brasileño entre Palmeiras y Flamengo.

A ese inventario de clubes se suman otras definiciones continentales e internacionales disputadas en el mismo césped: la Supercopa Sudamericana de 1990 con Nacional y Olimpia, las finales de copa Conmebol con Peñarol frente a Botafogo y San Pablo, la Supercopa de 1969 ganada por Peñarol, las copas Interamericanas de Estudiantes ante Toluca en 1969 y de Nacional ante Cruz Azul en 1972, Pumas en 1981 y Olimpia de Honduras en 1989, además de la Recopa de 1989 que Nacional le ganó a Racing. Y si se incorporaran las selecciones absolutas, siempre con Uruguay como protagonista en el Centenario, aparecerían el Mundial de 1930, los sudamericanos de 1942, 1956 y 1967, la ida de la Copa América de 1983 ante Brasil, el Mundialito de enero de 1981 –también frente a Brasil– y la Copa América de 1995.

Hay un dato que retrata todavía mejor el peso específico de ese estadio como casa neutral del fútbol sudamericano. Desde la primera edición de 1960 hasta 1987, 13 finales de Libertadores debieron resolverse en un tercer partido en terreno neutral. En seis de esas ocasiones el Centenario estuvo vedado porque uno de los protagonistas era Nacional o Peñarol. De las siete finales restantes en las que no participaron cuadros uruguayos, Montevideo albergó cuatro. Este sábado el fútbol vuelve a convocar en una final única sin restricciones sobre el mismo hormigón que tantas veces resolvió las grandes disputas del continente. Mucho antes de las sedes prefabricadas, cada vez que América necesitó un campo justo para dirimir a su campeón, el camino condujo inevitablemente al mismo lugar.

Estudiantes - Palmeiras. Sábado a las 17.00 en el estadio Centenario. En caso de empate tras los 90 minutos, se juegan 30 minutos de alargue; si sigue igualado, se define por penales.