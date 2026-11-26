Los albiverdes de Chambian y los negriazules de Fossati definen en el Domingo Burgueño quién enfrentará a Peñarol en la final; además, el ganador se asegura un lugar en la fase de grupos de la Libertadores.

Este viernes a las 20.30 comienza uno de los partidos más importantes en la larga historia de ambos contendientes. Racing y Liverpool juegan la semifinal para tratar de definir la Liga AUF Uruguaya ante Peñarol, que espera como campeón de la anual.

A ver cómo capitalizo esto: soy el decano –por no decir el más veterano– de los periodistas deportivos de prensa escrita en medios nacionales de Uruguay. Pero nadie sabe por viejo; se sabe por vida, sí, aunque mucho más por estudio, por oficio y por ir acumulando herramientas a lo largo del tiempo.

En las viejas redacciones de escritorios desencontrados, con gastadas máquinas de escribir Remington o nuevas y coloridas Olivetti, entre el humo, los puchos de los ceniceros y los pocillos con la borra de la noche, escribir una previa –o un previo– era tarea de peones o principiantes. En las nuevas, virtuales, de computadoras portátiles y caramañolas con agua, seguramente también; pero, como quien gusta de presentar los cajones de la verdulería de manera creativa sin que falte la mercadería necesaria, habemos veteranos y veteranas que las encaramos con gusto y hasta las firmamos.

Aprendí, primero leyendo y después incorporando el método como rutina, que una nota previa a un partido de fútbol debe consignar con precisión dónde se juega, en qué estadio, a qué hora, por qué campeonato y qué pantallas lo televisan. No menos importante es aportar o refrescar qué posiciones o definiciones dispara el encuentro, qué ocurrió en la antesala, qué puede suceder después y el caudal noticioso indispensable para aproximar qué futbolistas estarán de un lado y del otro. Es condición ineludible, asimismo, precisar quiénes están inhabilitados por sanciones o lesiones, qué rumbo estratégico puede ensayar cada equipo según las ideas y antecedentes de sus entrenadores, y qué urgencias inmediatas arrastran en esta o en otra competencia; por lo tanto, conviene esbozar también cómo llegan en función de lo jugado en las últimas semanas. Entiendo, además, que resulta necesario dotar de contexto histórico y de actualidad al cruce entre ambos rivales, sin permitir que las subjetividades –a veces disparadas de forma irracional en los colectivos que participan o acompañan– inclinen la balanza, como ocurre cuando se da por sentado que quien juega en su ciudad, en su país o en su propia cancha corre con ventaja automática.

Encima, como el fútbol uruguayo carga con tanta historia y yo ya juego en la categoría de más de 60, sé que en alguna esquina de la memoria aparecerá siempre un dato vivido que merece ser compartido.

Entonces, para anunciar esta semifinal –que en otras ocasiones ha sido semifinal y final, pero que en este caso tiene un camino único hacia la definición del Uruguayo entre Racing y Liverpool–, debemos darle el contexto histórico y emocional, y establecer además una singularidad notoria: desde que en 1994 se instauró el régimen de Apertura y Clausura y el título pasó a decidirse mediante cruces eliminatorios, si bien hubo distintos ganadores de torneos cortos además de la tabla anual, esta es la primera vez que un finalista entre clubes que no son los más laureados del país, Nacional y Peñarol, se define fuera de la ciudad de donde son ambos clubes.

La historia

Ya hubo semifinales entre clubes que no tuvieran por lo menos a uno de los grandes entre sus contendientes, como la de 2014 con la inolvidable serie de semifinales y finales entre Danubio y Wanderers, definida poco antes del inicio del Mundial de Brasil, o aquella otra también recordable –aunque por otras circunstancias–, disputada en plena pandemia de covid-19 entre Rentistas y Liverpool, la noche de la aparición del golero suplente de los rojos, Nicolás Rossi, héroe en la tanda de penales tras atajar tres remates mientras esperaba Nacional.

El partido de este viernes a las 20.30 en el Campus Municipal de Maldonado tiene, además, la singularidad de que coloca por primera vez en toda su historia a Racing a un paso de poder definir el Campeonato Uruguayo. Claro que también pone a Liverpool a idéntica distancia de la final, pero los negros de la Cuchilla –el club que seguramente más ha ganado en los últimos años– ya consiguieron disputar definiciones máximas y, lo más importante, levantaron la copa como lo hicieron en 2023 en el estadio Campeón del Siglo ante Peñarol, que justamente este año volverá a definir en su cancha en el partido de vuelta de las finales, porque así ya quedó establecido.

Racing llegó hasta esta instancia como campeón del Apertura, el hito mayor de su trayectoria futbolística, conseguido en el otoño de este año, con la peculiaridad de que se enteró de que era campeón por primera vez en su historia arriba de un ómnibus que unía Melo con Montevideo. El conjunto albiverde no pudo sostener ese nivel de casi excelencia en el Torneo Intermedio, donde bajó su rendimiento, pero recuperó el paso en el Clausura y arriba a esta semifinal con la posibilidad de alinear a la mayoría de los futbolistas que fueron titulares en sus últimas presentaciones.

El equipo dirigido por Cristian Chambian saltaría a la cancha con Federico Varese en el arco; Guillermo Cotugno, Ramiro Brazionis, Felipe Álvarez y Martín Ferreira en el fondo; Esteban da Silva, Agustín de la Cuesta, Juan Pablo Bosca y Yuri Oyarzo en el mediocampo; Tomás Habib y Sebastián da Silva en la delantera.

Liverpool, el equipo que tomó Jorge Fossati a mitad de temporada y encaminó hacia la conquista del Clausura una fecha antes de su cierre, podrá recuperar a varios de los futbolistas ausentes en la última jornada del torneo –cuando cayó ante Wanderers en el Parque Franzini– y alinearía a Mathías Bernatene; Santiago Milano, Enzo Castillo y Santiago Laquidain; Rafael Haller, Nicolás Garayalde y Kevin Lewis; Lucas Acosta, Ramiro de Gregorio, Federico Martínez y Ruben Bentancourt.

Javier Burgos fue designado para arbitrar el encuentro, acompañado por Martín Soppi y Horacio Ferreiro desde las bandas, Kevin Fontes como cuarto árbitro, y Christian Ferreyra junto con Nicolás Tarán en el VAR.

El pase a las finales ante Peñarol –ganador de la tabla anual–, que se disputarán el 3 y el 6 de diciembre, se definirá en Maldonado en el transcurso de los 90 minutos; si al cierre del tiempo reglamentario persiste la igualdad, habrá alargue y, de mantenerse el empate, se recurrirá a la definición por penales de acuerdo con el sistema FIFA.

La semifinal se transmitirá en vivo a través de DSports, DGO, Flow y Flow streaming, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, los cableoperadores del interior del país, Disney+ y Antel TV.

Las entradas para el encuentro en el estadio Domingo Burgueño Miguel ya están a la venta a través de AUFTickets y en los locales de Redpagos, con los mismos valores para ambas parcialidades: los socios de Liverpool –que ocuparán la tribuna norte, Dagoberto Fontes– y los de Racing –ubicados en la tribuna sur, Campeones del Este– abonarán 250 pesos, mientras que las generales costarán 500 pesos en los dos sectores. Los menores de hasta 10 años inclusive ingresarán gratis.

Para el remate queda una sensación que quisiéramos que perdurara como aquellas viejas redacciones de mate, puchos y risotadas, mezclada con la seriedad de la tarea: ambos juegan por llegar a la final. Ese es el gran objetivo, la estación previa para ser campeones uruguayos, lo máximo a lo que en este país puede aspirar un club o un futbolista profesional. Hay que agregar un dato que no se puede soslayar: quien gane será primero o segundo de la temporada y clasificará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo que le asegurará un ingreso superior a los tres millones de dólares.