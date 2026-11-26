A falta de definición en cuatro grupos, el equipo de Ignacio González confirmó que será el mejor tercero y jugará ante el octavo de los primeros.

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Uruguay perdió 3-0 en su último partido del grupo ante Francia en el Mundial sub 17 y terminó tercero, pese a los triunfos ante Arabia Saudita y Haití. Franceses y árabes quedaron igualados en 6 unidades con la celeste, que bajó al tercer escalón por diferencia de goles.

El presente torneo es de 48 selecciones, pasan los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros. Para determinar los cruces de dieciseisavos de final se hace una tabla: el mejor primero enfrenta al peor tercero, y así sucesivamente se va formando el resto de los enfrentamientos.

Ayer quedaron definidos los cuatro primeros grupos y hoy se definieron cuatro más. A falta de los últimos cuatro, que se cerrarán mañana, Uruguay ya sabe que será el mejor de todos los terceros porque ninguna selección que quede en esa posición podrá alcanzar los 6 puntos. Por tanto, en la próxima ronda jugará contra el que quede octavo en la lista de los primeros.

Entendiendo al futuro rival

Hasta el momento terminaron ocho grupos. España, Corea del Sur, Italia y Malí ya aseguraron el primer lugar de sus zonas con puntaje perfecto y buena diferencia de gol. Sin importar lo que pase mañana, no llegarán a ser octavos en la lista de primeros. Por tanto, no serán rivales de Uruguay.

En contrapartida, Australia y Francia, que terminaron con 5 y 6 puntos, respectivamente, no alcanzarán el octavo puesto, por lo que deberán jugar contra algún segundo. Tampoco se verán las caras con la celeste.

De las selecciones que ya aseguraron sus primeros puestos, hay una mínima chance de que Uruguay enfrente a Grecia, que terminó con puntaje perfecto y +5 en diferencia de gol. Los tres líderes que juegan mañana y tienen 6 puntos deberían ganar y superarlo en diferencia. Es muy complejo que suceda.

Las posibilidades crecen con Croacia, que terminó con 7 unidades y saldo +11. Los cuadriculados saben que las selecciones que busquen terminar arriba la deben superar en puntaje ya que es imposible que le ganen en diferencia de goles.

Entre los grupos que se cierran mañana y que pueden ser potenciales rivales de Uruguay, los líderes hasta el momento son Brasil, México y Venezuela igualados, y Colombia y Serbia igualados.

En la zona donde tienen chances de ser primeros República Dominicana, Chile y Argelia, estos no alcanzarán el puntaje suficiente como para jugar ante la celeste.

Los cruces definitivos se sabrán el viernes, sobre las 15.00.