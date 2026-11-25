Javier Burgos será el juez del choque entre los de Belvedere y los de Sayago en Maldonado, mientras que el certamen copero contará con árbitros de proyección.

Se vienen muchos partidos claves en el fútbol uruguayo y el Colegio de Árbitros emitió la designación para los encuentros de la semana. El viernes a las 20.30, en Maldonado, se disputará la semifinal entre Liverpool y Racing. El ganador se clasificará a la final de la temporada frente a Peñarol y, además, se asegurará su lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores. En caso de empate, habrá alargue y penales.

Javier Burgos era el principal candidato para dirigir ese encuentro y la predicción se cumplió. Estará acompañado por Martín Soppi y Horacio Ferreiro en las líneas, Kevin Fontes como cuarto árbitro y Christian Ferreyra y Nicolás Tarán en el VAR.

También se anunciaron los equipos arbitrales para las semifinales de la Copa Uruguay. El partido del jueves entre Montevideo City Torque y Nacional, que se disputará en Durazno, tendrá a Bruno Sacarelo como árbitro principal, con Matías Rodríguez y Alberto Píriz como asistentes, Felipe Vikonis como cuarto árbitro y Daniel Fedorczuk y Javier Irazoqui en el VAR.

El lunes se enfrentarán Danubio y Juventud de Las Piedras a las 20.30 en el Parque Viera. Leandro Lasso irá al medio, Heber Godoy y Carlos Roca a las líneas, Juan Cianni estará de cuarto árbitro y Yimmy Álvarez y Santiago Motta en el VAR.

Mirando al futuro

Si bien no hay nada oficializado, se estima que Andrés Matonte y Esteban Ostojich serán los árbitros centrales en las finales entre Peñarol y el ganador del próximo viernes entre Liverpool y Racing. Gustavo Tejera, otro de los candidatos, fue contratado por el fútbol de Arabia Saudita y no estará disponible en la recta final.

Para la Copa Uruguay, en la que se busca proyectar árbitros con futuro, el gran candidato a arbitrar la final es Esteban Guerra.