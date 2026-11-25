Darwin Núñez, de Uruguay, después de anotar ante Bolivia, en el estadio MetLife en East Rutherford, Nueva Jersey (archivo, junio de 2024).

El torneo tendrá 16 participantes y se desarrollará durante un mes en Estados Unidos.

Ayer la Conmebol anunció oficialmente que la Copa América 2028 será en Estados Unidos. Con el correr de las horas se empezó a conocer más información sobre el torneo. Si bien la idea era extender la capacidad de participantes, continuarán siendo 16, como en la última edición, de 2024, que también se disputó en el país norteamericano.

Jugarán las diez selecciones de Sudamérica –Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela– más seis de Concacaf, que se conocerán el próximo año con la disputa de la Copa de Oro. En principio, no habría lugar asegurado para Estados Unidos como anfitrión y todos los cupos se definirán por méritos deportivos.

En cuanto a la forma de disputa, serán cuatro grupos de cuatro selecciones, donde los dos mejores de cada zona avanzan a cuartos de final. Desde ahí habrá enfrentamientos directos hasta conocer al campeón.

El torneo se disputará desde el miércoles 9 de junio al viernes 9 de julio. Todavía no se conocen las sedes, y hay varias ciudades que no recibieron el Mundial que quieren ser parte de este torneo continental.

Será la edición número 49 del certamen. Con los títulos obtenidos en 2021 y 2024, Argentina pasó a la cima de la lista con 16 copas levantadas. Uruguay está segundo con 15 y Brasil completa el podio con nueve. Paraguay, Chile y Perú tienen dos cada uno, mientras que Colombia y Bolivia cierran con uno.