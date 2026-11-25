Este martes hubo conferencia de prensa de Conmebol, AUF y autoridades de gobierno sobre el impacto de la final del sábado, que será precedida por un partido de leyendas y tendrá la presencia de Gianni Infantino.

Montevideo se prepara para recibir la gran final de la Copa Libertadores 2026, que disputarán Palmeiras y Estudiantes de La Plata el sábado a las 17.00 en el estadio Centenario. Este martes, la Conmebol organizó una conferencia de prensa sobre el impacto que tendrá el evento en la ciudad y los preparativos que habrá en la semana.

El lanzamiento se centró en destacar algunos de los números que se prevén en cuanto al alcance económico y turístico, entre otros rubros, pero también se conocieron otros detalles, como la llegada para ver la final del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y la organización de otras actividades adyacentes para hinchas y futboleros en general. Además, el jueves se disputará en el Parque Viera el Partido de Leyendas, que enfrentará a ídolos retirados de la celeste con un combinado de leyendas Conmebol.

El impacto económico

La conferencia de prensa en el Centenario contó con la presencia de Nery Pumpido (secretario general adjunto de Fútbol y director de Desarrollo de la Conmebol), Ignacio Alonso (presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol), André Mattos (director de Competiciones y Operaciones de la Conmebol), Eleonora Navatta (directora de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la Intendencia de Montevideo) y Pablo Menoni (ministro de Turismo).

Según Pumpido, se estima que la final tenga un impacto económico del entorno de los 70 millones de dólares, entre los que se mencionó factores como una ocupación hotelera completa, tanto en Montevideo como en otras ciudades –Colonia y Punta del Este– y un estimado de 9.000 trabajadores que participarán directa o indirectamente de la organización. Se informó además que el 98% de las entradas para la final fue adquirido por hinchas de Palmeiras y Estudiantes.

La llegada de Infantino

“Viene una figura muy importante, el presidente de la FIFA, al partido el sábado, así que creo que es algo también importantísimo para esta instancia y para la final en el Centenario” anunció Pumpido. Se espera que Infantino llegue el viernes y se quede en Montevideo hasta el domingo, aunque no se conoce aún detalles de la agenda del presidente de la FIFA en la ciudad.

Infantino viene a la final luego de haber anunciado que buscará ser reelecto una vez más (por tercer período consecutivo), en las elecciones que se llevarán a cabo en marzo del año próximo. La semana pasada, luego de confirmada su candidatura, la Conmebol ratificó oficialmente su apoyo a Infantino en nombre de los diez países que la integran y lo justificaron como “un reconocimiento al liderazgo del actual titular de la FIFA y a las transformaciones positivas que el fútbol mundial ha experimentado en los últimos años”.

El partido de las Leyendas

El jueves 26 a las 19.00, en el Parque Viera, se llevará a cabo el amistoso Leyendas AUF vs. Leyendas Conmebol. “La excusa del encuentro, además de rememorar partidos y momentos históricos dentro de una cancha, será palpitar la previa de la final de Libertadores”, dice la AUF.

Este es el tercer partido en el que se reúnen las leyendas de la celeste, que ya enfrentaron a leyendas de Argentina, en el verano de Punta del Este, y a Paraguay en Durazno. Por el momento, los nombres confirmados son los de Sebastián Abreu, Diego Lugano y Diego Godín. En cuanto a los ídolos internacionales que jugarán en el Viera, estarán, entre otros, Felipe Melo, Óscar Ruggeri, Paulo Da Silva, Roberto Toro Acuña, Ricardo Omar Giusti, Mauro Boselli y Alejandro Chori Domínguez. Formarán en filas de las leyendas Conmebol tres compatriotas: Rodrigo Muñoz, Sergio Orteman y Hernán Rodrigo López.

Las entradas se pueden canjear a través de AUF Tickets y el partido será transmitido por AUF TV.

El pedido de Negro

La semana previa a la final también tuvo participación del ministro del Interior Carlos Negro, que difundió una carta dirigida a los presidentes de Nacional y de Peñarol, Ricardo Vairo e Ignacio Ruglio respectivamente. “El ministro del interior, Dr. Carlos Negro, desea recordar lo conversado en la reunión mantenida con los presidentes y los encargados de seguridad de vuestros clubes, Club Nacional de Football y Club Atlético Peñarol, en el marco de la planificación del operativo de seguridad para la Final de la Copa Libertadores 2026”, dice la misiva de la cartera.

Después de mencionar algunos puntos de dicha conversación, el ministro les recuerda a los mandatarios que “se solicitó a ambas instituciones no participar directamente en la organización de eventos ni disponer del uso de sus instalaciones por parte de las hinchadas de los clubes involucrados en la final y de las propias de los clubes uruguayos, salvo en aquellas acciones que sean expresamente coordinadas con la Conmebol, en su calidad de entidad organizadora de la competición”.

El pedido apunta a desalentar posibles involucramientos de la parcialidad aurinegra con los hinchas de Estudiantes llegados desde La Plata, dada la relación amistosa que caracteriza a ambas hinchadas, lo que en cierta medida también ocurre entre las parcialidades de Nacional y Palmeiras.