Se pusieron a la venta las entradas para la final de la Copa Libertadores en el Centenario

Este jueves, la Conmebol habilitó la primera venta de entradas para la final de la Copa Libertadores 2026, que disputarán Palmeiras y Estudiantes de La Plata, el 28 de noviembre, en el estadio Centenario. A partir de las 14.00, se dio inicio a una preventa exclusiva para los titulares de tarjetas de crédito, débito y prepago Mastercard —patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores— emitidas en Uruguay.

Las entradas se dividen en tres categorías que se corresponden con las tribunas del estadio: la categoría 1 va a la tribuna América y la 2 a la Olímpica, y son entradas disponibles para el público general; las entradas de la categoría 3, que designa a las dos tribunas de atrás de los arcos, serán luego de venta exclusiva para los hinchas de los equipos finalistas, con la parcialidad de Palmeiras ocupando la Colombes y la de Estudiantes, la Ámsterdam.

Los usuarios uruguayos podrán acceder a hasta un máximo de cuatro entradas de las categorías 1 y 2. Las primeras, para la tribuna América, cuestan 340 dólares o unos 14.042 pesos uruguayos de acuerdo con el cálculo oficial de la Conmebol, mientras que las entradas de la categoría 2, para la Olímpica, salen 250 dólares o 10.325 pesos uruguayos. La Conmebol también ofrece una preventa exclusiva de paquetes de hospitalidad por 450 dólares (18.585 pesos uruguayos), un servicio adicional exclusivo para entradas de categoría 1, que incluye otros beneficios. Las entradas categoría 3 se venderán luego a 95 dólares.

A partir del lunes, concluye la preventa exclusiva con Mastercard y se habilitará —también a partir de las 14.00— la venta de entradas de categoría 1 y 2 con cualquier método de pago. Eventualmente, se pondrán a la venta las entradas de atrás de los arcos para las que los hinchas de cada equipo deberán realizar un prerregistro en la plataforma oficial, aunque las condiciones de venta todavía están siendo coordinadas entre la Conmebol y los clubes.

Tras la habilitación de la preventa de entradas, la Conmebol también lanzó un comunicado en el que advierte “que varias agencias de turismo se encuentran ofreciendo paquetes de viaje y entradas”, tanto para la final de la Libertadores en Montevideo como para la de la Copa Sudamericana, que será la semana previa en Barranquilla, Colombia. “La Confederación desconoce el origen y la autenticidad de las entradas incluidas en dichas ofertas, por lo que advierte al público en general que no se responsabiliza por la validez de tickets adquiridos fuera de los canales oficiales”, expresa.

Carísimo y complicado

La llegada de miles de hinchas brasileños y argentinos que buscan alojamiento ese fin de semana en Montevideo disparó los precios de los alquileres y habilitó otras ofertas oportunistas.

En la mayoría de los hoteles ya no se consigue alojamiento, por lo que los interesados deben apelar a las plataformas especializadas como Airbnb o Booking, donde los valores de los alquileres de casas y apartamentos se han elevado a niveles exorbitantes. En barrios próximos al Centenario, como Parque Batlle, La Blanqueada, Tres Cruces y Cordón, se pueden encontrar alquileres que van desde los 50.000 pesos y que llegan a superar los 100.000 pesos uruguayos por noche, para dos personas, el fin de semana del partido.

Algunos alquileres de casas grandes en esas zonas, que se promocionan para hasta 12 inquilinos, pueden llegar a los 20.000 dólares para esa fecha. En líneas generales, se registran aumentos en torno al 1.000% en precios de alquileres a partir de la semana del 23 de noviembre, en la previa de la final. “A estos precios es insostenible que se alquile todo”, le dijo a Canal 5 Matías Medina, el presidente de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, que consideró que más sobre la fecha del partido los precios van a tender a bajar.

Por su parte, Francisco Rodríguez, de la Asociación de Hoteles y Restaurantes, reveló a Subrayado que desde agosto la reserva oficial en hoteles ya estaba por encima del 90% para esa fecha y que los pocos hoteles que todavía tienen alojamiento disponible lo tienen a un precio “cinco o seis veces arriba” de lo habitual. “La preocupación que tenemos es esa oferta que está por afuera [Airbnb o Booking], que no tiene ningún tipo de control y que puede ser incluso motivo de una estafa; esa está hasta 30 o 40 veces arriba de lo que normalmente ocurre”.

En efecto, la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este advirtió acerca de una estafa que se realizó por medio de la usurpación de la identidad de una inmobiliaria, que ofrecía falsos alquileres para la fecha de la final de la Libertadores y pedía una seña de 5.000 pesos para asegurar el lugar.