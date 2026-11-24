Felipe de León y Alan Soares de Lima, de Uruguay, el 22 de noviembre, en el Mundial sub 17, en Qatar.

Colombia, Brasil y Venezuela son los sudamericanos que también reservaron su boleto; Argentina, Chile y Ecuador se juegan el pasaje en la última fecha.

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

Terminó la segunda fecha en los 12 grupos en el Mundial sub 17 que se está disputando en Qatar. Uruguay está primero en su zona tras el triunfo 4-1 sobre Haití, que se sumó al debut exitoso tras ganarle 3-2 a Arabia Saudita. Además, aprovechó la victoria de los árabes sobre Francia 1-0.

Si bien la celeste cerrará su participación en la primera fase este miércoles a las 10.30 frente a la selección francesa, sabe que continuará en el torneo, ya que es uno de los 11 equipos que tienen su lugar asegurado en los dieciseisavos de final.

El Mundial sub 17 tiene el mismo formato que el de mayores que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá. Clasifican a la segunda ronda los dos primeros de cada grupo y, además, los ocho mejores terceros.

Esta forma de disputa permite que muchos equipos hayan avanzado con dos partidos jugados. Cuatro de ellos son sudamericanos; además de Uruguay están Colombia, Brasil y Venezuela. El resto son Grecia, Corea del Sur, Italia, Malí, España, México y Serbia.

Si bien no hay eliminados oficialmente, Nueva Caledonia, Jamaica, Cuba y Fiyi están prácticamente afuera. Argentina, Chile y Ecuador se juegan su chance en el último partido de la fase de grupos.

Para determinar los cruces de dieciseisavos de final, se ordenarán los primeros y los segundos del 1 al 12 según los puntos y los goles conseguidos, y los terceros del 1 al 8. Ya están preestablecidos los enfrentamientos entre quienes ocupen cada lugar. Por ejemplo, el mejor primero enfrentará al peor tercero.