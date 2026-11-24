“Me siento mucho más identificado con ese fútbol de ir hacia adelante”, dijo en su presentación; sustituirá al uruguayo Sebastián Viera.

Jorge Bava vuelve al fútbol colombiano, donde fue campeón con Independiente Santa Fe del Torneo Apertura 2025. Volverá a dirigir después de su discreto paso por Nacional, club al que llegó con mucha expectativa, pero no le fue bien.

Llega para sustituir al también uruguayo Sebastián Viera, quien no continuará en el cargo luego de quedar afuera de los cuadrangulares finales para definir el Clausura de este año.

En la conferencia de prensa donde fue presentado, Bava habló del estilo futbolístico que le gusta imponer en sus equipos: “Creo que hay diferentes modelos y son todos respetables, independientemente de la nacionalidad. Tengo una idiosincrasia futbolística, y el que me conoce desde mis inicios sabe que está más ligada a la costa que a Uruguay. No reniego de mis orígenes, todo lo contrario, porque parte de eso me trajo hasta aquí. Las raíces son profundas y hay que respetarlas, pero me siento mucho más identificado con ese fútbol de ir hacia adelante, de mucha dinámica, de jugar y de tener muchas situaciones de gol”.

Será el sexto club en la carrera de Bava, que ya dirigió a Liverpool y Nacional en Uruguay, Cerro Porteño en Paraguay, León en México y a Independiente Santa Fe en Colombia.

Estará acompañado en su cuerpo técnico por Bruno Piano, Marcelo Mayor y el preparador físico Mauricio Ferraro. Junior tendrá Copa Libertadores en 2027 tras haberse consagrado campeón en el Apertura 2026. Irá directo a la fase de grupos.