El Clausura baja el telón este lunes con dos partidos que no tocan ni la tabla anual ni el descenso, ya resueltos el jueves y el viernes pasado, pero que tampoco son un trámite. A las 16.30, en el Parque Artigas, Juventud recibirá a Defensor Sporting; a las 19.30, en el Franzini, Albion se medirá con Danubio. Salvo los de la franja, que ya perdió la categoría, todos tienen algo para cuidar: los puntos que sumen pasarán a integrar el promedio con el que arrancarán la temporada 2027.

Lo grueso ya se definió. El jueves, Peñarol le ganó a Cerro Largo y se quedó con la tabla anual. Esa derrota condenó al arachán, que insólitamente entró por primera vez en la zona roja en la última jornada y eso alcanzó para mandarlo a la Segunda División, donde lo esperan Progreso y Danubio, que habían descendido dos fechas antes.

En ese tren, el viernes se salvaron Cerro y Wanderers. El albiceleste le ganó 2-0 a Nacional en el Tróccoli y cerró el año con dos triunfos seguidos, después de haber ganado apenas uno en las ocho presentaciones anteriores. El bohemio venció 2-0 a Liverpool en el Franzini y rompió un maleficio: nunca un equipo se había salvado tras arrancar la temporada con un promedio inferior a 1. Además, ese triunfo le dio la clasificación a la Copa Sudamericana.

En la Copa Libertadores, Peñarol, como primero de la anual, irá a la fase de grupos junto con el ganador de la semifinal del Campeonato Uruguayo entre Racing y Liverpool, campeones del Apertura y del Clausura. Montevideo City Torque, segundo en la anual, será Uruguay 3 e ingresará en la segunda fase: deberá superar dos cruces para llegar a la fase de grupos y, si pasa en el primero y cae en el segundo, recalará en la fase de grupos de la Sudamericana.

El cuarto boleto, que hoy tiene Deportivo Maldonado, depende de la Copa AUF Uruguay, que tiene como semifinalistas a Nacional, Juventud, Danubio y Torque. Si gana Nacional o Juventud, el lugar será suyo. Si gana Danubio o Torque, irá para Racing, en caso de que pierda la semifinal, o para Deportivo Maldonado, cuarto en la anual. Quien sea tendrá que atravesar tres llaves; si supera dos y pierde la tercera, irá a la fase de grupos de la Sudamericana.

Esa cadena define el destino de Albion. El pionero terminó octavo en la anual, un puesto que hoy le da un lugar en la Sudamericana. Ese lugar no depende de lo que haga el lunes ante Danubio, sino de la Copa Uruguay. Si la gana Nacional, el tricolor sube a la Libertadores y Maldonado baja a la Sudamericana para ocupar el cupo que deja libre Nacional: Albion se mantiene. Si la gana Juventud, en cambio, los de Las Piedras se quedan con el boleto a la Libertadores y Maldonado cae a la Sudamericana sin que nadie le libere un lugar, entonces Albion se queda sin copas.

En la Sudamericana, Uruguay tiene cuatro cupos. Todos arrancan en una fase previa con cruces entre equipos del mismo país, y solo los dos ganadores pasan a la fase de grupos. Wanderers es el único que tiene el lugar asegurado. Nacional se sumará si no gana la Copa Uruguay; Liverpool, si pierde la semifinal; y Racing y Maldonado, si no van a la Libertadores.

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