Los jugadores de Flamengo celebran con el trofeo tras ganar el Brasileirão, al término del partido con Palmeiras, en el estadio Nubank Parque de São Paulo, Brasil.

Giorgian de Arrascaeta, Guillermo Varela y Nicolás de la Cruz se coronaron al empatar 1-1 con Palmeiras en un juego que tuvo muchas particularidades.

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Flamengo se coronó en Brasil, algo que había quedado encaminado el miércoles, cuando el equipo de Río de Janeiro ganó y perdió Palmeiras ante Cruzeiro. El sábado se cruzaron por el Brasileirão y el empate le alcanzaba al Mengao.

En ese contexto, Palmeiras encaró el partido a pura chicana: colocó una bandera en la cabecera y ploteó la manga de salida a la cancha con referencias al viaje de Flamengo a Montevideo para jugar la final de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata. Justamente, Flamengo quedó eliminado ante los argentinos.

En todo momento, se buscó minimizar el logro inminente. En la semana, incluso, se había manejado que Palmeiras iba a jugar con la reserva, ni siquiera con los suplentes. Finalmente colocó titulares.

Jhon Arias abrió la cuenta para Palmeiras y Samuel Lino igualó en la recta final para cerrar el título. Giorgian de Arrascaeta y Guillermo Varela completaron todo el encuentro. En el banco locatario estuvo Joaquín Piquerez, mientras que Nicolás de la Cruz no entró en la convocatoria.

A falta de dos fechas, Flamengo sacó seis puntos. El primer ítem de desempate son los resultados entre sí y ahí los de Río de Janeiro tienen ventaja.

Los más campeones

Palmeiras sigue siendo el más campeón con 12 títulos en la historia de la Primera División del fútbol brasileño. Flamengo se quedó en exclusividad con el segundo lugar con nueve. Santos está tercero con ocho; Corinthians tiene siete; San Pablo, seis; Cruzeiro, Vasco da Gama y Fluminense, cuatro; Internacional, Atlético Mineiro y Botafogo, tres; Gremio y Bahía, dos, y cierran con uno Guaraní, Athletico Paranaense, Coritiba y Sport Recibe.