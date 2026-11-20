Cerro venció con contundencia por 2-0 a Nacional en el Tróccoli, con goles de Juan Cruz Guasone y Emiliano Rodríguez Rosales, uno en cada tiempo, y se quedó en la A por otra temporada más. El triunfo albiceleste lo llevó a 88 los mismos que sumó Wanderers, que derrotó a Liverpool por 2-0, por lo que Cerro Largo es el tercer club que se va a la B para la temporada 2027, junto con Progreso y Danubio.

Un triunfazo de punta a punta del equipo de Alejandro Cappuccio, que llegó para salvar al albiceleste y lo hizo de manera casi hazañosa por lo mal parado que venía el elenco villero, que en casi todo el campeonato, a lo largo de las 37 fechas, tuvo que pelear y pelear para escaparse de esos horribles tres puestos del descenso. Para Nacional fue una nueva derrota, la segunda de Daniel Carreño, pero la decimotercera en la suma de los 37 partidos del año, lo que lo dejó en la sexta posición de la temporada en puestos de Sudamericana y ahora solo apostando a la Copa AUF Uruguay para tener su puerta de entrada a la Libertadores, copa que viene jugando de manera consecutiva en los últimos treinta años.

El resultado de derrota de Nacional y también de Liverpool aseguró que Torque sea Uruguay 3 entrando en la segunda fase de la próxima Libertadores y que Racing suba hasta la tercera colocación, lo que también le abre otra puertita para la Libertadores si no puede aprovechar la de meterse por ser finalista del Uruguayo y ser Uruguay 4 siempre que no ganen la Copa Uruguay Nacional o Juventud de Las Piedras.

Lo que podía ser y lo que fue

El partido se fue planteando como una extensión de lo previo, de las emociones, de la situación, con Cerro obligado a ganar para olvidarse del resultado de Wanderers y como mínimo llegar a una definición, mientras que Nacional estaba obligado a ganar para tratar de quedar lo más arriba posible en la tabla, pero además para fijar una posición de expectativa y optimismo de cara a la semifinal de la Copa AUF Uruguay, su única puerta de entrada para la Libertadores 2027.

Fue un partido de tirones emocionales porque Cerro empezó dominando, no llenándose de acciones ofensivas, pero sí mostrando con su posición en el campo y sus arrancadas que iba con todo lo que tenía por todo lo que debía.

Cerro cargó con el mellizo Emiliano Rodríguez, el menos conocido de los hijos del Pampa, que estuvo, ya como en el partido anterior, imparable, pero no llegaba al gol hasta que al minuto 40 uno de sus centrales altísimos, Juan Cruz Guasone, convirtió para el albiceleste, despertando el grito de ¡Cerro-Cerro! Primero estuvo a punto de convertir tras una pelota aérea que fue sacada en la línea por Lucas Rodríguez y en la misma jugada, después de un cabezazo en el medio del área, Guasone la calzó de zurda y la puso en el ángulo para poner el 1 a 0 albiceleste.

El segundo tiempo, jugado entre diluvio y sol, tuvo un desarrollo que era esperable en tanto Cerro querría mantener la victoria y Nacional cambiar el resultado, pero situaciones que fueron cambiando lo esperado, porque al principio Cerro quedó muy atrás y, además de ello, Carreño puso en cancha a Maxi Gómez y a Francisco Calvo para después colocar además a Rubén Botta, pero Cerro tuvo tres arranques de contragolpes que en todas las situaciones dio la sensación de que vendría el gol y ya sea por un cierre fantástico de Tomás Viera o dos grandes atajadas de Alexis Martín, el marcador quedaba igual con el triunfo por mínima.

Todo eso hasta que en el minuto 78, Emiliano, el mellizo de Luciano, hizo una propia de su hermano, se posteó en el área sobre izquierda, pivoteó y metió una media vuelta de zurda cruzada impresionante para hacer explotar al barrio.

Y ahí se liquidó todo, hermano, con ese guacho el Emi, que una semana atrás había sido determinante en el triunfo ante Deportivo Maldonado, con ese gurí del barrio que algún día tal vez habría soñado con ponerse la albiceleste y hacer goles como este, con ese guacho que, como sus pares que caminaban por la Santin Carlos Rossi, con su gorrito de visera y escuchando plena, soñando aunque no sea más que una vez en la vida ser felices, gritando ¡Cerro-Cerro!