Wanderers se plantó ante el flamante campeón del Clausura y ganó 2-0 con goles de Facundo Labandeira y Luciano Cosentino, ambos en el primer tiempo, para asegurar su permanencia en Primera División. El equipo de Mathías Corujo cierra el año en la séptima ubicación de la tabla anual, con lo que consigue su clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

En la cancha del Franzini, que no tuvo a la hinchada negriazul sancionada, cerca de 400 hinchas bohemios poblaron la tribuna que da a la Facultad de Ingeniería y, con bombo, redoblante, trompeta y bengalas, le pusieron un gran marco a la tarde lluviosa, para terminar celebrando cuando ya había pasado el aguacero y volvía a salir el sol.

Liverpool, que antes de entrar al campo fue agasajado por el rival con el pasillo del campeón, llegaba a disputar puntos que podían ser importantes en la anual para asegurar la clasificación a Libertadores, objetivo que de todos modos quedó relegado ante la próxima semifinal frente a Racing –el viernes 27 en el Campus de Maldonado– que definirá al finalista del campeonato ante Peñarol. Jorge Fossati alineó un equipo mixto con mayoría de suplentes y sacó en el primer tiempo a los dos jugadores que habían sido amonestados, Nicolás Garayalde y Diego Romero, evidenciando sus prioridades.

Pasaron los nervios

El tono del partido lo puso en el arranque el empuje del bohemio, que salió a jugar una final y fue a todas las pelotas como si fueran la última. Los primeros minutos fueron intensos y nerviosos, hasta que de a poco Liverpool, comandado por el hoy capitán y líder futbolístico, Diego Zabala, empezó a tener más la pelota y hacerla circular.

Sin embargo, el equipo no consiguió ser incisivo. Wanderers atacó menos pero mejor, y fue tremendamente efectivo. Corujo hizo un cambio raro, sobre los 24 minutos; un ajuste ofensivo, con el ingreso de Jonatan Urretavizcaya en lugar de Renzo Sánchez, sin que haya mediado aparentemente ningún problema sanitario.

Sobre los 30, Wanderers había tenido apenas algunas aproximaciones, pero Liverpool jugó mal una pelota en el medio, con el equipo en salida, el bohemio recuperó y vino un pase largo para Facundo Labandeira, que se fue mano a mano contra un defensor. A la entrada del área, el delantero la cruzó de derecha y el tiro se elevó para clavarse en el ángulo por detrás de Martín Campaña. Un golazo, que, como siempre en este tipo de jugada, tiene el atenuante de la duda sobre las verdaderas intenciones de Labandeira, que segundos antes de pegarle había levantado la cabeza hacia la entrada de Urretavizcaya a toda velocidad por el segundo palo.

El gol sacudió al negriazul, que no recuperó el control del juego en la primera parte. Ya en una de las últimas, Romero saltó a buscar dentro del área una pelota que venía de un lateral ofensivo y golpeó a Labandeira en la cara con el brazo, incidencia que el VAR llamó a Hernán Heras para revisar. El juez cobró la falta y Luciano Cosentino le rompió el arco a Campaña para aumentar la ventaja y conseguir una tranquilidad soñada a esa altura del partido.

De primera

Ya bajo lluvia torrencial, en una tarde que arrancó nublada pero agradable y se fue oscureciendo a medida que se aclaraban las cosas para el bohemio, se jugó un segundo tiempo que tuvo a Liverpool como protagonista en la búsqueda del descuento, pero siempre esforzado y trabado. Wanderers le cedió la pelota y se plantó firme en defensa, a cuidar el resultado y esperar por un avance favorable en campo rival, y Liverpool tuvo un puñado de chances para descontar.

El arquero bohemio, Agustín Buffa, tuvo intervenciones cruciales. La más destacada sobre los 58, cuando la ofensiva negriazul consiguió bajar una pelota larga que le quedó a Vicenzo Macchia entrando al área y de frente al arco, y el golero sacó la mano a puro reflejos para mandar la pelota al córner.

Luego vinieron los inevitables cambios por parte de Corujo, para renovar las piernas y la energía ante un equipo que sufría el embate de Liverpool, y de la mano de una hinchada que no dejó de cantar y alentar resistió el resto del juego con el arco en cero.