La celeste dio vuelta el resultado para ganar 3-2; Pablo Barreiro, Facundo Rodríguez y Jawad Al Hashim, en contra, anotaron los goles del equipo de Ignacio González.

Comenzó el Mundial sub 17 con triunfo de Uruguay. Fue 3-2 ante Arabia Saudita, dando vuelta el resultado sobre la hora. En el otro encuentro del grupo, Francia derrotó 3-1 a Haití. La celeste volverá a jugar el domingo a las 12.30 frente a los centroamericanos. Al igual que en el campeonato del mundo de mayores, avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros.

La justicia tarda, pero llega

Uruguay dominó todo el encuentro. Jugó bien, tuvo circuitos y generó situaciones de gol. Pero solamente estuvo arriba en el marcador en los últimos cinco minutos. Esta vez, el fútbol ofreció justicia al dominio amplio de la celeste, que mostró buenas credenciales en la generación y le faltó en la definición.

Los dos goles de Arabia Saudita fueron de penal, en jugadas aisladas donde los asiáticos pisaron el área y encontraron réditos. En ambos convirtió con solvencia Faris Bu Shaqraa, pegándole bien, arriba y lejos del golero Luis Machín. El primero fue tras un agarrón imperceptible de Dahel Guedes, el segundo una falta bien cobrada cuando quiso barrer Pablo Barreiro.

Uruguay tiene mucha generación de juego. Alan Soares de Lima y Thiago Brizuela son grandes jugadores que mezclan técnica y velocidad. Facundo Saldaña mostró buenas condiciones picando al espacio; incluso fue el que tuvo la primera clara de contragolpe, pero el golero rival le tapó el mano a mano.

Barreiro fue un bastión en el mediocampo, la figura del equipo. Un volante central que mezcla recuperación, técnica y pegada. De hecho, el primer gol llegó por un zurdazo que encontró complicidad de Abdullah Al Mas, al que se le escapó el balón.

El segundo vino de un tiro de esquina, también enviado por Barreiro. En el segundo palo atropellaron varios, pero el gol terminó siendo en contra después de una serie de rebotes. El de la victoria fue en un tiro lejano de Facundo Rodríguez, en el que el golero otra vez pudo hacer más, pero se tiró tarde y no pudo evitar el tanto agónico.

Nuevo protocolo del VAR

En el Mundial sub 17 hay VAR, pero no de la manera convencional que invadió el fútbol en los últimos años. No existe la cabina de videoarbitraje que revisa todas las jugadas, pero hay una pantalla en cancha para que el juez decida junto con un asistente en las incidencias polémicas.

La diferencia está en la forma de alertar al árbitro. No recibe un llamado de un colega, sino que es el entrenador de cada equipo el que puede pedir una revisión. Cada cuerpo técnico puede solicitar hasta dos jugadas por partido, y en caso de que el fallo le asista la razón, la mantiene. Son revisables los goles, penales, tarjetas rojas o errores de identidad.

Ignacio González pidió que se revisara el segundo penal en contra de Uruguay; el entrenador saudí, el primer gol por posible posición adelantada y el tercero, como manotazo de ahogado porque lo tenía disponible, aunque no había pasado nada. En todas las jugadas el juez confirmó lo que se había pitado en tiempo real.