Tras los triunfos ante Argentina y República Dominicana, la celeste sumó 8.94 puntos, pero no fue suficiente para subir escalones.

Pasó una nueva fecha FIFA y se actualizó el ranking de selecciones, que se calcula según los resultados de partidos oficiales y amistosos de los últimos cuatro años, otorgando más puntos a los encuentros oficiales y considerando factores como la calidad del rival, la sede y la importancia del torneo. Desde 2018 utiliza un sistema basado en el método Elo, proveniente del ajedrez.

Uruguay le ganó 2-1 a Argentina en Buenos Aires y goleó 5-0 a República Dominicana en Maldonado. Entre los dos encuentros sumó 8.94 puntos en la tabla, 7.85 fueron por la victoria ante la albiceleste. De todas formas, no pudo aumentar su posicionamiento, continúa en el puesto 20, el mismo en el que quedó tras la finalización del Mundial.

El ranking no tiene una importancia absoluta, solamente sirve para determinar los bombos de cara al Mundial. La selección uruguaya será cabeza de serie en la próxima Copa del Mundo por ser uno de los países anfitriones.

Movimientos en la parte alta

España, Argentina, Francia e Inglaterra se mantuvieron en los primeros cuatro lugares. Al quinto llegó Marruecos con su doblete de triunfos ante Níger. Portugal bajó al sexto lugar y Brasil al séptimo; en el caso de los sudamericanos influyó negativamente la derrota ante Japón. Bélgica sigue octavo, Países Bajos noveno y Colombia subió al décimo escalón.

Libia y Togo –106 y 113, respectivamente– fueron las selecciones que subieron más, siete lugares cada uno. En África estuvieron los movimientos más significativos. Mauritania fue el que bajó más al perder ocho escalones.

El 16 de diciembre se actualizará por última vez en el año, aunque la mayoría de las selecciones no volverán a tener actividad, por lo que no habrá grandes variantes.