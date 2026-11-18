Con algunas dificultades de calendario (el fin de semana no se puede jugar por las elecciones del Banco de Previsión Social) y de infraestructura (no se dispone de VAR para más de cuatro partidos simultáneos), este jueves arranca la última fecha del Clausura, torneo en el que ya se coronó Liverpool, que tendrá una etapa sin grandes sobresaltos –aunque con la chance de terminar en puesto de clasificación a la Libertadores y frente a un rival comprometido–, que espera la posterior semifinal frente a Racing, el campeón del Apertura.

A propósito, este miércoles se confirmó que la semifinal entre la escuelita y el negriazul, a partido único, se disputará el próximo viernes 27 de noviembre a las 20.30 en el Campus de Maldonado. El ganador de esa semifinal enfrentará en las finales del campeonato uruguayo al ganador de la tabla anual, que será la primera gran definición de la fecha: los tres candidatos a ganar la tabla saldrán a la cancha en simultáneo este jueves a las 16.30 (ver ficha).

Peñarol, líder actual de la acumulada, con 66 puntos, cuenta con la ventaja de ser el único de los tres aspirantes que define como local, aunque habrá que ver el efecto y la presión que produce la hinchada, en el Campeón del Siglo, sobre un equipo que no viene bien y necesita volver a la victoria para no depender de resultados ajenos, en medio de una racha de cinco partidos sin ganar que lo trajo hasta esta delicada situación límite. Montevideo City Torque, con 64 puntos, y Deportivo Maldonado, con 63, esperan un traspié del carbonero para disputar un lugar en la definición del campeonato, aunque para eso también deberán sumar de a tres, de visita en complicados escenarios.

Zona de definiciones

El equipo de Diego Aguirre recibirá a Cerro Largo en un partido que se fijó como definitorio para la tabla anual pero que también tiene una incidencia clave en el descenso, aunque la definición en la parte baja de la tabla se cerrará el viernes con los partidos de Central Español, Cerro y Wanderers, por las citadas dificultades para disponer de VAR en más de cuatro partidos a la vez. El arachán depende de sí mismo, pero aun si pierde en el Campeón del Siglo, para que pierda la categoría tiene que ocurrir que ganen el villero y el bohemio.

Torque, el equipo sensación de la temporada, visitará a Progreso en el Parque Paladino. Se puede anticipar un favoritismo claro del ciudadano ante el ya descendido gaucho de La Teja, pero el equipo de Tabaré Silva, a pesar de su fatídica temporada, no ha sido rival sencillo para nadie en el Clausura –tiene al goleador del torneo, Nahuel Magia López, en un gran momento– y buscará cerrar de buena manera el año.

Deportivo Maldonado enfrentará a Boston River en el Campeones Olímpicos de Florida, también con claro favoritismo, si es que el equipo de Gabriel Di Noia consigue recuperar su solidez y contundencia, después de un par de duros tropiezos. El sastre de Jorge Cazulo cierra una pésima temporada en la que quedó lejos de los puestos de clasificación a copas y solamente por delante de dos descendidos (Progreso y Danubio) en la anual.

¿Se define el tercer descenso?

El viernes, los tres partidos simultáneos, también a las 16.30, involucran a los otros tres comprometidos con el descenso: Cerro, Wanderers y Central Español.

El palermitano, que visitará a Racing en el Parque Roberto, es el que llega mejor perfilado para salvarse: solo puede complicarse si pierde en Sayago y a su vez ganan Cerro y Wanderers, con lo que ambos lo igualarían y habría un desempate entre los tres (o entre cuatro, si Cerro Largo empatara en el Campeón del Siglo, en cuyo caso también quedaría igualado).

Más allá de que ningún equipo va a regalar nada, es inevitable considerar en la previa cierta ventaja para el equipo de Antonio Pacheco, al visitar a un Racing que no juega por nada y ya tiene la mira puesta en la semifinal del campeonato, por lo que podría formar con un equipo alternativo o con varios cambios.

El mismo potencial beneficio tendrá Wanderers, que jugará en el Franzini con el flamante campeón, Liverpool. Para el equipo de Jorge Fossati, el partido tiene el condimento de la tabla anual, mientras que el bohemio, que viene de conseguir un triunfazo en casa, buscará la permanencia con otra ventaja crucial en la parejísima tabla del descenso: tiene 9 goles más que Cerro en el saldo.

El villero, entonces, es el que la tiene más difícil en la previa, aunque es el único de los tres que juega como local. Sin embargo, el Tróccoli no ha sido un escenario propicio para el equipo de Alejandro Capuccio en el cierre del Clausura: allí perdió dos duelos directos por el descenso, frente a Central Español y Wanderers, y Cerro Largo se lo empató en la hora. Ahora recibirá a un Nacional que va por tres puntos fundamentales en su intención de meterse en puestos de clasificación a la Libertadores (actualmente está quinto en la anual, puesto de clasificación a la Sudamericana), aunque el equipo de Daniel Carreño todavía puede asegurarse un cupo en la Libertadores si gana la Copa AUF Uruguay.

La fecha se cerrará el lunes, ya efectuadas las elecciones del BPS, con dos partidos sin incidencia en definición alguna. A las 16.30, Juventud recibirá a Defensor Sporting en el Parque Artigas de Las Piedras; a las 19.30, el Clausura llegará oficialmente a su fin con el juego entre Albion y Danubio en el Franzini.

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