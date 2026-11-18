Este jueves arranca en Doha, Qatar, la Copa Mundial de la FIFA sub 17 2026, la edición número 21 de la máxima competencia de selecciones en la categoría. El año pasado cambió de formato: duplicó la cantidad de equipos –pasó de 24 a 48 participantes y adoptó el mismo sistema de disputa del Mundial de mayores– y se disputará con frecuencia anual en lugar de cada dos años.

El aumento de cupos –siete para la Conmebol– favoreció esta vez a Uruguay, que obtuvo su clasificación al finalizar sexto en el Sudamericano sub 17 disputado en abril, en el que perdió el partido por el quinto puesto frente a Chile. Bolivia, Paraguay y Perú fueron las selecciones que no clasificaron; el año anterior, el primero del Mundial con 48 equipos, la celeste había sido una de las tres que quedaron afuera.

De este modo, la selección uruguaya sub 17 rompe con una racha negativa de 13 años de ausencia en el Mundial, que arrancó justo después de una seguidilla con sus mejores actuaciones históricas. En su última participación, en 2013, llegó a cuartos de final, al igual que en 2009, y en el medio fue finalista en la edición de 2011 y perdió el juego decisivo ante México.

El equipo de Nacho González

Uruguay debuta este jueves a las 11.00 (17.00 de Qatar) frente a Arabia Saudita. Árabes y orientales comparten el grupo D con Francia y Haití. La celeste enfrentará después a la selección caribeña, el domingo 22 de noviembre a las 12.30 en los relojes uruguayos, y cerrará la fase de grupos frente a Les Bleus el miércoles 25 a las 10.30.

Uruguay llega al debut con un buen antecedente: en su primera gira europea de preparación, en setiembre, enfrentó a Arabia Saudita en España y ganó 4-0. El equipo de Ignacio González hizo dos giras por España y jugó seis amistosos, con auspiciosos resultados. Aunque perdió 3-0 contra los locales, después les ganó a Uzbekistán (3-0), a Suecia (2-1), a Bélgica (1-0) y a Polonia (1-0).

El cuerpo técnico encabezado por González, que integran Álvaro Fernández (ayudante técnico), Juan Prieto (preparador físico), Santiago Morandi (entrenador de arqueros) y Kevin Beckmann (videoanalista), viajó a Qatar con 21 futbolistas nacidos a partir del 1° de enero de 2009. Algunos de los jóvenes talentos ya brillan en la Primera División del fútbol uruguayo –es el caso de Thiago Brizuela (Liverpool) y Nicolás Scotti (Defensor Sporting)– y el plantel incluye también un representante del viejo continente: el volante de Atlético de Madrid Nicolás Rodríguez, nacido en España pero con doble nacionalidad por ser hijo de padre uruguayo.

El plantel celeste