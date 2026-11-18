El volante celeste marcó el cuarto gol en el 5-0 ante República Dominicana y se emocionó con el cariño de la gente: “Para mí fue una noche mágica”.

Federico Valverde dijo haber vivido una noche especial en el Campus de Maldonado. El de Real Madrid marcó el cuarto gol de Uruguay a los 86 minutos en la goleada 5-0 ante República Dominicana y llegó a diez goles con la selección. “Hacía mucho que no jugaba acá con la selección mayor, [y] creo que nunca había jugado en Maldonado. La verdad, espectacular. Mucha emoción cuando metí el gol y vi el apoyo de la gente. Agradecerle de corazón”, dijo al final del partido.

Sobre la cifra de goles, Valverde añadió que “es lindo”, pero puso por delante el trabajo con el cuerpo técnico. “Lo importante era seguir teniendo rodaje, sobre todo con Diego [Forlán], con el Ruso [Diego Pérez], seguir agarrando las ideas de ellos, y poder regalarle una victoria a toda la gente que vino”, explicó. “Nos sentimos muy felices todos los jugadores, del primero al último. Para mí fue una noche mágica y seguramente todo el plantel sintió lo mismo”, agregó.

La celeste cerró la fecha FIFA con dos victorias, donde antes de golear en Maldonado le había ganado 2-1 a Argentina en La Bombonera. Para Valverde, lo que dejan estos partidos es claro: “Estar unidos, estar juntos; eso es lo primordial. Saber lo que queremos, los objetivos”. También habló de ir incorporando de a poco la idea táctica de Forlán y su cuerpo técnico y de “seguir puliendo todo eso de cara al futuro”.

El momento más emotivo llegó cuando le preguntaron por el cariño de la gente, sobre todo de los niños, que no paraban de gritarle. “Mucha emoción, mucha alegría, ganas de parar el tiempo ahí y disfrutar. Ganas de llorar”, admitió bastante emocionado.

“He pasado momentos duros”, confesó, seguramente en refencia, entre otros momentos, al pasado Mundial, en el que ni Uruguay ni él en particular hicieron un buen campeonato. En el cierre, con la sinceridad que lo caracteriza, sumado a la ilusión que transparentaba su rostro, Valverde miró adelante: “Ya llegarán las buenas. De momento, intento disfrutar cada momento que me toca compartir con toda la gente. Me lo llevo para mí, para guardármelo”, cerró.