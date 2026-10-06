La selección uruguaya sub 17 cerró en España una auspiciosa gira de preparación al Mundial

La celeste juvenil, que dirige Ignacio González, ganó sus tres amistosos ante rivales europeos en la previa al Mundial de la categoría, al que clasificó tras 13 años de ausencia.

La selección uruguaya sub 17 cerró este martes, con pleno de victorias, su segunda gira amistosa por España a modo de preparación para el Mundial de Qatar 2026, que se jugará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre. El equipo que dirige Ignacio González, que ya había jugado un cuadrangular amistoso en Alicante entre agosto y setiembre, volvió a viajar a la Comunidad Valenciana para un segundo cuadrangular que lo enfrentó a tres rivales europeos, y que la celeste culminó con puntaje perfecto.

Resultados que ilusionan

En el arranque de su segunda gira española, Uruguay le ganó 2-1 a Suecia, con goles del artiguense Facundo Saldaña, jugador de Boston River, y del mexicano-uruguayo Matteo Correia, de Defensor Sporting. El sábado, la celeste le ganó a Bélgica, el único de los rivales de este cuadrangular que también clasificó al Mundial, con gol en la hora y de penal de Pablo Barreiro, mediocampista de Liverpool.

En su última presentación, este martes, Uruguay repitió resultado y venció por la mínima a Polonia. El gol lo hizo una vez más Matteo Correia, delantero que la rompe desde hace tiempo en las divisiones juveniles del violeta, y que decidió jugar para la selección uruguaya, aunque México quiso repatriarlo por haber nacido allí en el año 2009. Correia es una de las grandes promesas de Defensor Sporting, y ya anduvo por Italia, donde se probó en Empoli y Monza, aunque volvió para completar su formación juvenil en el club del Parque Rodó, con el que este año firmó su primer contrato profesional.

En el primer cuadrangular en Alicante, la celeste sub 17 arrancó con todo, venciendo 3-0 a Uzbekistán y 4-0 a Arabia Saudita. Este último triunfo es destacable porque los saudíes serán rivales en el Mundial, donde comparten con Uruguay el grupo D, junto a Francia y Haití. Felipe De León, Vicente Pesce y Nicolás Scotti convirtieron frente a los uzbekos, mientras que, en la goleada ante Arabia, se apuntó otra vez en el marcador Scotti —uno de los juveniles que ya destaca en primera división, en Defensor Sporting—, además de Juan Gancheff y Thiago Brizuela con un doblete. Brizuela, que por su parte ya es pieza importante para el Liverpool de Jorge Fossati, no viajó a la segunda gira española.

Tras las sendas goleadas, Uruguay definió ante la selección local de España —que también le había ganado a Uzbekistán y Arabia Saudita— el simbólico primer puesto del cuadrangular, donde cayó 3-0, en su única derrota en los seis juegos amistosos de la gira. El resultado, un tanto mentiroso, estuvo marcado por el gol tempranero de la roja, que luego aumentó la ventaja cuando la celeste iba con todo a buscar el empate. Uruguay pudo descontar antes del entretiempo, con un penal que le hicieron a Scotti y que pateó Bruno Bueno, pero tapó el arquero español. Ya en la hora, con Uruguay jugando en ataque, la roja estiró la diferencia final.

De regreso al Mundial después de 13 años

Uruguay selló su clasificación tras el Sudamericano sub 17 disputado en Paraguay, el pasado mes de abril. La celeste vuelve a la máxima competencia de selecciones de la categoría después de 13 años: participó por última vez en la edición 2013, en la que quedó afuera en cuartos de final contra Nigeria.

El fútbol juvenil uruguayo ha perdido terreno respecto a otras selecciones del continente, hecho que no pasa desapercibido por la Asociación Uruguaya de Fútbol y sus autoridades. Jorge Giordano, director de las selecciones nacionales, dijo hace unos meses: “Estamos muy preocupados por el tema de las selecciones juveniles. Hay una proyección de 30.000 niños menos para 2032. Va a haber menos nacimientos. Hoy se nos hace muy difícil competir con Colombia y Ecuador. Tenemos que empezar antes y, si no tenemos un plan más agresivo de tratar de encontrar más futbolistas que puedan tener el proceso de selecciones, vamos a tener problemas”.

Ahora, la celeste se vio favorecida por un cambio de formato semejante al del Mundial de selecciones mayores, con una FIFA en busca de cada vez más torneos y más participantes. A partir de su anterior edición en 2025, el Mundial sub 17 dejó de ser cada dos años y pasa a ser una competencia anual, con 48 equipos en lugar de 24. Como parte de estos cambios, la FIFA designó a Qatar como anfitrión de los cinco mundiales que se disputarán entre 2025 y 2029.

El cambio de formato aumentó el cupo de Conmebol a siete selecciones y Uruguay consiguió la clasificación al terminar en la sexta posición en el Sudamericano, tras perder el partido por el quinto puesto frente a Chile. Colombia se quedó con el título ganándole la final a Argentina, mientras que Brasil y Ecuador quedaron respectivamente tercera y cuarta. Venezuela completó el cupo de clasificados tras vencer a Bolivia en el partido por el séptimo puesto.

El plantel celeste

La selección uruguaya sub 17 tiene a Ignacio González como director técnico, Álvaro Fernández es su ayudante, Juan Prieto es el preparador físico, Santiago Morandi el entrenador de arqueros, y Kevin Beckman completa el cuerpo técnico en su rol de videoanalista.

Para esta última gira española, González viajó con 22 futbolistas: