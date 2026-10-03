Liverpool le ganó a Progreso y se subió a la punta del Clausura

Diego Zabala se lució con un doblete en el arranque de la fecha y el negriazul le mete presión a Torque, que cierra la etapa el lunes ante Nacional.

La novena fecha del Clausura arrancó este sábado con un partidazo en el Parque Viera. Liverpool se impuso 3-2 ante un Progreso que dio dura batalla, jugando siempre como si fuera una final en su comprometida lucha contra el descenso, pero se fue con las manos vacías después de la aparición estelar de Diego Zabala en el negriazul. Zabala entró en el segundo tiempo y, en pocos minutos, metió dos goles —el segundo de ellos, exquisito y candidato a gol de la fecha— para asegurar los tres puntos para el equipo de Jorge Fossati.

Liverpool escala a la cima de la tabla del Clausura, posición que mantendrá, al menos, hasta que juegue Montevideo City Torque —ahora con un punto menos que Liverpool—, que cierra la fecha el lunes visitando a Nacional en el Gran Parque Central.

Con todo

Liverpool quiso adueñarse del partido en el inicio, pero el gaucho respondió con alguna contra peligrosa, como una que inició Nahuel López por izquierda y se cerró con un gran cabezazo de Gianfranco Trasante en el segundo palo, que motivó la primera gran tapada del partido por parte de Mathías Bernatene, que en el segundo tiempo tuvo otra todavía más espectacular para sostener a su equipo.

El adolescente Thiago Brizuela, de 17 años, continúa afirmándose, influyente en el equipo de Fossati, y tras una jugada suya, cuando lo bajaron cerca del área, llegó la apertura del marcador, poco antes del entretiempo. El tiro libre lo pateó Lucas Acosta, que supo sacar provecho de la cancha rápida y mojada y la mandó con un pique en el área chica que complicó al golero Renzo Bacchia, y Santiago Milano la agarró en el rebote para mandarla a la red. En el segundo tiempo, Brizuela tuvo que abandonar el partido sentido luego de un feo pelotazo en el ojo.

Progreso reaccionó y, ya en el cierre del primer tiempo, se adelantó y generó un par de buenas ocasiones para empatar. Pero la igualdad llegó en el arranque del complemento, luego de un contragolpe letal que inició Nahuel Acosta, que le puso un pase perfecto a López y este definió de puntín y entre las piernas de Bernatene, para ratificar su gran momento en el campeonato.

Con el partido otra vez empatado, el juego no dio respiro. Los dos salieron a buscar el resultado y tuvieron sus chances, pero Liverpool terminó por dar el golpe definitivo tras el ingreso de Zabala, que entró para jugar la última media hora. Didí adelantó al negriazul a los 81, agarrando de zurda un rebote al borde del área, y cuando el gaucho se fue a buscar otra vez el empate y dejaba grandes huecos en el fondo, lo liquidó con un golazo que fue todo calidad, a falta de velocidad. Zabala pudo irse solo rumbo al arco, después de dormirla en el pie derecho tras un pase largo a espaldas de la defensa, pero el defensor lo pasó para marcarlo de frente, y el de Liverpool, frenó, miró y la levantó suavecita por arriba de Renzo Bacchia.

Progreso alcanzó a descontar por intermedio de Gary Silva, el otro 9 del gaucho que agarró un rebote para un tanto bien de goleador. Pero fue ya en los descuentos y no le alcanzó al equipo de Tabaré Silva, que se mantiene último en la tabla fatídica.