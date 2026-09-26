Progreso volvió a ganar en la hora con un gol de Nahuel López

El gaucho le dio un duro golpe a Racing, que pierde terreno en el Clausura y en la tabla anual.

Progreso sigue dando dura batalla para escapar del descenso, tabla en la que marcha último. Con el aporte preponderante de Nahuel Magia López, el juvenil delantero melense formado en Nacional que está a préstamo en el gaucho y ya es una de las figuras del torneo, el equipo de Tabaré Silva le ganó este sábado en los descuentos a Racing con otra conquista de López, que convirtió su cuarto tanto en el Clausura.

Fue, además, el tercer gol que hace López para ganar un partido en la hora. Le convirtió a Danubio en el minuto 89, a Boston River a los 90 y a Racing a los 93. El otro gol se lo hizo a Albion —este en el primer tiempo—; los cuatro goles le valieron los tres puntos a Progreso, que ahora llegó a 12 unidades en el Clausura e igualó la línea de los que marchan por debajo del podio, Peñarol, Juventud y, precisamente, Racing.

El cervecero —el único equipo que tiene su lugar asegurado en la definición del campeonato por haber ganado el Apertura— dejó pasar la chance de quedar momentáneamente líder de la tabla anual y se mantiene dos puntos abajo de Peñarol e igualado con Montevideo City Torque. Estos dos equipos tienen ahora dos partidos menos (el choque entre ambos, pendiente desde la primera fecha, se juega el próximo miércoles).

En el descenso, Progreso quedó con esta victoria a 10 puntos de Cerro, su referencia en la tabla para soñar con la permanencia, ya que el villero ubica ahora la última casilla de salvación, dos puntos arriba de Wanderers y ocho más que Danubio, los otros comprometidos en esta carrera de a cuatro en la que solo uno llegará a la meta.

Por arte de magia

Este sábado en el Parque Paladino, Progreso empezó ganando con gol de Maximiliano Juambeltz a los 19, con una jugada que nació de los pies del propio López, quien atraviesa un momento de mucha confianza e inspiración, más allá de la complicada realidad del equipo.

Con el partido todavía parejo e incipiente, el Magia inició un contragolpe desde su cancha a pura potencia y velocidad por la banda, puso el freno, y mandó una pelota profunda para Agustín Pinheiro, que se filtraba a espaldas de la defensa. El arquero cervecero, Federico Varese, salió lejos a cortar y el rebote le quedó, con el arco libre, a Juambeltz.

Racing llegó al empate en el arranque del segundo tiempo, con un gol de cabeza de Esteban da Silva, que aprovechó el descuido defensivo y definió sin marca luego de un centro desde la izquierda de Alex Vazquez.

Con el partido igualado, Racing tuvo las más claras y por un tramo se adueñó del juego, aunque Progreso también obligó una gran intervención de Varese. Pero todo dio un giro dramático para la escuelita de Sayago a los 72, cuando Ivan Manzur pretendía salir de contra, Ayrton Cougo lo bajó para cortar la jugada y el de Racing reaccionó con una agresión que le valió la roja directa.

Con uno menos, Racing siguió mejor y buscando la victoria, pero cuando fue necesario respondió el buen arquero del gaucho, Renzo Bacchia, que sostuvo al equipo para que, ya en los descuentos, se luciera López con una nueva conquista —al tomar un rebote suelto en el área— que vale tres puntos y mantener viva una ilusión.