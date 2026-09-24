El Clausura entra en su recta final: se juega la fecha 8

Montevideo City Torque es el equipo del momento. Los dirigidos por Marcelo Méndez, que están entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana, seguirán siendo líderes del Clausura pase lo que pase en esta octava fecha, que se disputará entre este sábado y el lunes.

El ciudadano manda en la tabla del Clausura con puntaje perfecto y con ventaja de cuatro puntos sobre su escolta –Liverpool–, aun con un partido menos por el pendiente frente a Peñarol de la primera fecha, que se jugará el próximo miércoles 30 en el Centenario. Ese juego será clave, porque con esta implacable racha Torque escaló hasta la segunda casilla de la anual y quedó a dos puntos del carbonero: tiene la posibilidad de quedar puntero del Clausura y de la acumulada.

Antes, sin embargo, el conjunto celeste tiene otro desafío crucial para mantener esa posibilidad: este sábado, en el gran partido de la fecha, recibe a Deportivo Maldonado, otro de los protagonistas del campeonato y mezclado en la parte alta de la anual. Aunque el equipo fernandino perdió eficacia y posiciones en el Clausura, también está al alcance de Peñarol –tres puntos abajo– y mantiene intactas sus chances de pelear por un título.

El destacado y los grandes

La fecha se pone en marcha en la mañana del sábado en el Parque Paladino. Desde las 11.00, Progreso buscará mantener viva su ilusión de la permanencia en primera división. El equipo dirigido por Tabaré Silva ha sumado triunfos importantes en el torneo –viene de ganarle a Boston River en Florida–, pero todavía mira sus chances desde lo más bajo de la fatídica tabla. Enfrentará nada menos que a Racing, el campeón del Apertura, que sigue consistente y se mantiene en el podio de la anual.

La actividad del sábado sigue a las 15.00 en el interior profundo, más precisamente en Melo, adonde viajará Nacional después del enorme triunfo agónico ante Defensor Sporting. El equipo de Daniel Carreño, que crece a partir de los resultados, buscará sacar provecho del mal momento de Cerro Largo y seguir sumando de a tres para meterse en la conversación en la recta final del torneo. El arachán, lejos de los puestos de copa y hundido en el Clausura, busca todavía su primer triunfo en el torneo.

Un rato después, a las 18.30, Peñarol cumple con otro de sus partidos de sanción y juega fuera del Campeón del Siglo y sin su hinchada. El equipo de Diego Aguirre recibe a Boston River en el Centenario, con la misión de preservar el liderazgo de la tabla general y cierta obligación ante un equipo que no llega en buena forma; el sastre tendrá a Diego Jaume como director técnico interino, tras la salida de Ignacio Ithurralde.

La jornada del sábado cierra con el mencionado duelo entre Torque y Maldonado, que va a las 21.30 en el Charrúa.

Peleas arriba y abajo

La actividad del domingo empieza en el Parque Palermo a las 11.00. Central Español busca recuperar la senda de la primera parte del año, ahora con la conducción de Antonio Pacheco, y puede todavía pelear para meterse en puestos de clasificación a copas internacionales. Recibe en su cancha al Liverpool de Jorge Fossati, que tras un arranque notable perdió algo de terreno, pero sigue escolta en el Clausura y siempre tiene afán protagonista.

Desde las 15.00, en el Parque Artigas, Juventud es local frente a Cerro. Los dirigidos por Sergio Blanco siguen creciendo y pujan por meterse en los puestos de clasificación a alguna competencia internacional, además de estar mezclados en la parte alta del Clausura, pero tendrán la oposición de un Cerro que se ha encargado de convertirse en un equipo bien difícil de superar, en su afán de escapar del descenso, tabla de la que ahora sacó la cabeza para respirar.

El fútbol sigue en la tarde del domingo en el Parque Rodó. El choque entre Defensor Sporting y Danubio es siempre atractivo y, aunque hoy se cruzan dos equipos en horas bajas, no le falta condimento. El violeta de Mauricio Larriera ha amagado con levantar, pero dejó escapar un partido insólito ante Nacional y necesita reponerse, especialmente en lo anímico. Lo buscará en su cancha y con su gente, ante la franja de Leonel Rocco, equipo que llega muy necesitado, casi sentenciado en el descenso y, por ahora, sin respuestas futbolísticas.

Esa parte baja de la tabla también se roba la atención en el partido que cierra la fecha, ya iniciada la semana. El lunes, a las 20.00, Wanderers recibe a Albion en el Parque Viera. El bohemio de Mathías Corujo sufrió altibajos en el Clausura y quedó en puestos de descenso, cargando con el ancla del promedio desde la temporada anterior. Asimismo, el pionero se aproxima peligrosamente a esa zona roja y no encuentra soluciones para recuperar las buenas sensaciones del Apertura.

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