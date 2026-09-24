Diego Forlán: “Fue demasiada ventaja para lo que fue el encuentro”

Uruguay perdió 3-1 ante Japón en el primer partido amistoso dirigido por Diego Forlán. La celeste no jugó un mal encuentro pero cayó por los dos goles de la selección asiática en el cierre del cotejo.

El entrenador habló en conferencia de prensa y contó sus sensaciones: “Fue un partido bastante disputado. Es una lástima que en los descuentos ellos aprovecharan las situaciones que tuvieron y terminaran ganando. Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Jugábamos con una selección de la que conozco al entrenador, a quien he enfrentado, y le gustan mucho las asociaciones. Trabaja muy bien y se nota el tiempo de trabajo con su selección”.

Sobre el trámite, analizó: “Fue demasiada ventaja para lo que fue el encuentro. Tuvimos varias situaciones de gol, tanto en el primer como en el segundo tiempo. Estoy agradecido con los jugadores porque hicieron un esfuerzo enorme. Hubo un gran desgaste con el viaje. Se notó en el campo y lo hicieron muy bien. Lamentablemente el fútbol tiene esas cosas y no refleja lo que realmente fue el partido. Pero son las reglas del juego y hay que aceptarlas”.

Forlán elogió a Rodrigo Bentancur y sus habilitaciones en largo: “Es un jugador con una capacidad enorme, tanto en el juego corto como en el juego largo. Tenemos jugadores que en profundidad pueden hacer daño. Esa era una de las opciones, como también jugar en corto para atraer y llegar a espaldas de los zagueros”.