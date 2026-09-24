Valentín Soca y Santiago Catrofe, el 24 de setiembre, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, en Santa Fe.

Leonella Acosta fue bronce en pelota vasca, Uruguay alcanzó el objetivo de superar las 40 medallas y pasó momentáneamente a Ecuador en el medallero ubicándose en el séptimo lugar.

Hubo otra gran mañana para Uruguay en los Juegos Odesur 2026 que se están disputando en Santa Fe. La delegación deportiva llegó a la ciudad argentina con el objetivo de superar las 40 medallas y, con las cinco conseguidas esta mañana, superó la meta trazada. Además, ya son 14 de oro, lo que llevó a la celeste, momentáneamente, al séptimo lugar del medallero, superando a Ecuador.

La final de los 5.000 metros masculino fue la estrella mañanera para los atletas uruguayos. Valentín Soca ganó la medalla de oro y Santiago Catrofe la de plata, un pleno perfecto donde los dos corredores bajaron el récord en los Odesur, que tenía el propio Catrofe.

La nueva marca es la que estableció el riverense, con 13:26.53; Catrofe llegó en 13:32.19 y el podio lo completó Luis Masabanda, de Ecuador, con 13:38.48, que logró su mejor marca personal pero quedó lejos de la velocidad de los uruguayos.

Valentina Barrientos de Chile, Déborah Rodríguez de Uruguay, y Mayara dos Santos de Brasil, en la prueba de 800 metros Femenino en Atletismo. Foto: Sandro Pereyra, Agencia Gamba

Soca venía de ser oro en los 1.500 metros, mientras que Catrofe había ganado la prueba de los 10.000 metros, donde también batió el récord establecido. Ambos corredores clasificaron a los Juegos Panamericanos de Lima, en 2027.

La primera medalla del día la consiguió Deborah Rodríguez, que fue segunda en los 800 metros femenino con 2:04.16; llegó menos de un segundo atrás de la chilena Valentina Barrientos, que ganó la competencia. El tercer lugar fue para Mayara Dos Santos, de Brasil.

Emiliano Lasa también logró la medalla de plata en salto largo masculino. El uruguayo de 36 años saltó 7,83 metros, quedando en el segundo lugar, a 13 centímetros de Arnovis Dalmero, de Colombia, que ganó el oro. Fue la segunda presea para el atleta en los Odesur; había sido el ganador en Cochabamba 2018 donde estableció el récord de la competencia, que sigue vigente, en 8,26.

En atletismo, Manuela Rotundo participó en el lanzamiento de jabalina y estuvo cerca de las medallas; terminó cuarta alcanzando los 54,35 metros, en lo que fue la mejor marca de esta temporada. La uruguaya de 22 años venía de una lesión, por lo que su participación fue muy buena; quedó a 34 centímetros de obtener una presea.

Bronce para Leonella Acosta

Leonella Acosta cerró una gran participación en la modalidad frontball de pelota vasca de los Juegos Odesur; le volvió a ganar a la chilena Zita Solas, a quien ya había vencido en fase de grupos. El partido por el tercer puesto se resolvió en dos sets; fue 10-8 y 10-5 para la uruguaya de 39 años.