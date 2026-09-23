El uruguayo sumó la duodécima dorada para la delegación uruguaya, que sigue peleando por el séptimo lugar del medallero.

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El miércoles comenzó con una medalla de oro para Uruguay en atletismo, como había sucedido el martes con Santiago Catrofe en los 10.000 metros. Esta vez, Valentín Soca se quedó con el primer lugar en los 1.500 metros, ganando una carrera en la que era favorito y cumplió.

El riverense de 24 años paró los relojes en 3:46.05, llegando al final de la competencia muy suelto y con el primer puesto asegurado en los últimos 300 metros. El uruguayo, que tiene el récord nacional en 3:35.12, mantuvo más de un segundo de diferencia sobre el argentino Diego Lacamoire, que fue segundo, y del ecuatoriano Gerson Montes, que fue tercero.

Foto: Sandro Pereyra, Agencia Gamba

El nacido en Vichadero venía de ganar el oro en los Iberoamericanos de Lima en 1.500 y 10.000 metros. Además, a lo largo de su carrera, supo sumar metales en 5.000 y 10.000 metros en Sudamericano y Sudamericano sub 23. Su pasaje por el atletismo viene en franco ascenso.

Es la segunda medalla dorada para el atletismo de Uruguay en los Juegos Odesur 2026, con este logro tanto Catrofe como Soca clasificaron a los Juegos Panamericanos de Lima en 2027. Todavía faltan algunas presencias importantes, como la de Emiliano Lassa, Deborah Rodríguez y María Pía Fernández.

Foto: Sandro Pereyra, Agencia Gamba

Por el séptimo lugar

Uruguay llegó a 33 medallas en los Juegos Odesur 2026, con 12 de oro, 4 de plata y 17 de bronce. Está octavo en el medallero detrás de Ecuador, que tiene 13 doradas hasta el momento.

De todas formas, el objetivo de la delegación celeste es superar los 40 metales obtenidos en Asunción 2022.

Foto: Sandro Pereyra, Agencia Gamba

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