La selección uruguaya entrenó en Japón todavía con plantel incompleto

Este miércoles se suman los últimos futbolistas de cara al amistoso ante los nipones que marca el debut de Diego Forlán como técnico celeste.

Con algunas complicaciones en los vuelos y en la convocatoria, se aproxima el debut de Diego Forlán como técnico interino de la selección uruguaya, que tendrá lugar en lejanas tierras orientales. Este jueves, a las 07.05 de los relojes uruguayos, la celeste inicia su actividad de fecha FIFA con el choque ante Japón en el estadio de Miyagi, cercano a la ciudad de Sendai, donde ahora hace base el equipo.

La semana pasada, Forlán dio a conocer la lista de 26 futbolistas convocados para esta gira por Asia, que incluye luego el enfrentamiento ante Corea del Sur en Seúl, el lunes 28 de setiembre, y frente a India, en Calcuta, el martes 6 de octubre. De esa lista, quedó desafectado por lesión Federico Valverde, y en su lugar viajará para sumarse al grupo Emiliano Martínez.

El mediocampista del Palmeiras, que había sido previamente reservado por Forlán en una primera lista de 46 nombres, será el último en sumarse al grupo que trabaja en Sendai este miércoles, día en el que también llegarán dos de los tres arqueros citados para esta fecha FIFA, Cristopher Fiermarín y Thiago Cardozo, para completar el plantel.

El otro arquero convocado, Santiago Mele, que ya integró la lista mundialista y se perfila como titular en los amistosos, arribó este martes junto con otros 18 jugadores que engrosaron la plantilla para el segundo día de trabajo. En los entrenamientos, hubo algunos ejercicios en cancha para los primeros en llegar a Japón, y trabajos regenerativos para los que se fueron sumando durante el día.

Este miércoles, en el día previo al partido ante Japón, Forlán dará una conferencia de prensa prevista para las 17.00 en hora local, es decir a las 5.00 de Uruguay. Después, en el estadio Grandy-21 la selección uruguaya tendrá su primer y único entrenamiento con plantel completo previo al debut.