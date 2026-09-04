La primera lista de reservados de Diego Forlán en la selección uruguaya

Diego Forlán se prepara para debutar como técnico interino de la selección uruguaya en la próxima fecha FIFA, en la que el equipo hará una gira asiática para enfrentar a Japón el 24 de setiembre, a Corea del Sur el 28 del mismo mes y a India el 6 de octubre.

Este viernes la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) difundió la primera lista de reservados por Forlán, que parte de una base de futbolistas que ya fueron parte del ciclo de Marcelo Bielsa –por contrato, la nómina final debe tener al menos 15 jugadores que hayan sido citados para el Mundial 2026–, aunque con algunas bajas notorias y ya previstas, como las de Sergio Rochet y Manuel Ugarte por lesión, y la de Fernando Muslera, que se retiró de la selección. A esas ausencias se suman otras dos respecto al Mundial: la de Nicolás de la Cruz, también lesionado desde hace algunas semanas, y la de Matías Viña, que no es tenido en cuenta en River Plate y busca equipo.

Sin dos de los tres arqueros que viajaron al Mundial, la lista incluye cinco reservados en ese puesto, donde destaca la aparición de Sebastián Jaume, el joven arquero de Albion que es el único de la nómina que juega en el fútbol uruguayo, en su debut como reservado celeste. Otro que recibe su primera reserva es Thiago Cardozo, actualmente en Belgrano de Córdoba, a quien Forlán dirigió en su paso como técnico de Peñarol.

Entre los defensores destaca la presencia de Alexander Barboza, argentino de padre uruguayo, campeón de la Copa Libertadores 2024 con Botafogo y hoy jugador de Palmeiras, que se nacionalizó oriental con la intención manifiesta de ser llamado a la celeste.

El ex Peñarol y Boston River Juan Rodríguez, ya afianzado en el Cagliari, se mete en la lista casi como debutante si se descuenta su participación en el amistoso que la selección con jugadores del medio local, dirigidos por Diego Pérez, jugó ante Costa Rica a mediados de 2024. Lo mismo ocurre para Facundo Bernal, ahora jugador de Betis, que debutó con la celeste en ese partido.

Lucas Torreira, con amplia experiencia en la selección desde el ciclo del Maestro Tabárez –40 presencias oficiales–, quedó fuera de la consideración de Bielsa y no juega con la celeste desde 2022, pero ahora vuelve a la lista de reservados. Al respecto de jugadores de larga trayectoria en la celeste todavía elegibles, merece una mención Luis Suárez, de quien se especuló que, por sus propias declaraciones y por el estrecho vínculo con Forlán, podía regresar, pero brilla por su ausencia en esta nómina.

Matías Abaldo y Lucas Villalba, incluidos en la lista como “mediocampistas” aunque juegan siempre como atacantes, pueden sumarse a los nombres novedosos, junto con el de Diego Rossi. En la ofensiva destaca también la vuelta de Miguel Merentiel –jugó 45 minutos frente a Venezuela en las últimas Eliminatorias–, de buen presente en Boca Juniors, y la aparición de dos delanteros que se van afirmando en el fútbol europeo: Martín Satriano y Álvaro Rodríguez.

Goleros

Santiago Mele - Independiente

Cristopher Fiermarín - Bucaramanga

Ignacio de Arruabarrena - Arouca

Sebastián Jaume - Albion

Thiago Cardozo - Belgrano

Defensores

Kevin Amaro - Genk

José Luis Rodríguez - Vasco da Gama

Guillermo Varela - Flamengo

Nahitan Nández - Al-Qadisiyah

Santiago Mouriño - Villarreal

Nicolás Marichal - Dinamo de Moscú

Ronald Araújo - Liverpool

Alexander Barboza - Palmeiras

José María Giménez - Deportivo La Coruña

Juan Rodríguez - Cagliari

Sebastián Boselli - Getafe

Santiago Bueno - Wolverhampton

Sebastián Cáceres - Celta

Mathías Olivera - Napoli

Joaquín Piquerez - Palmeiras

Lucas Olaza - Krasnodar

Marcelo Saracchi - Houston Dynamo

Juan Manuel Sanabria - Real Salt Lake

Mediocampistas

Emiliano Martínez - Palmeiras

Lucas Torreira - Galatasaray

Rodrigo Bentancur - Tottenham

Facundo Bernal - Betis

Santiago Homenchenko - Querétaro

Federico Valverde - Real Madrid

Agustín Canobbio - Fluminense

Matías Abaldo - Independiente

Facundo Pellistri - Panathinaikos

Luciano Rodríguez - Cruzeiro

Maximiliano Araújo - Sporting CP

Lucas Villalba - Botafogo

Brian Rodríguez - América

Rodrigo Salazar - Sporting CP

Diego Rossi - Monterrey

Giorgian de Arrascaeta - Flamengo

Delanteros