Tercer amistoso confirmado: el Uruguay de Diego Forlán enfrentará a India

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) había oficializado los partidos ante Japón y Corea del Sur, el 24 y 28 de setiembre, respectivamente. Serán los primeros encuentros en los que Diego Forlán dirija a la selección mayor celeste, en la que tendrá un interinato hasta marzo, cuando haya elecciones asociacionistas.

La fecha FIFA va del 21 de setiembre al 6 de octubre y permite hasta cuatro partidos amistosos para cada país. Como las selecciones europeas estarán disputando la Liga de Naciones, la idea de la AUF era conseguir rivales asiáticos o de Oceanía. Australia fue uno de los candidatos, pero no hubo avances al respecto.

En las últimas horas se confirmó el tercer amistoso, que será ante India el martes 6 de octubre. Hay un vínculo estrecho entre Forlán y ese país, ya que jugó en Mumbai City en el ocaso de su carrera. Además, la idea es contar con otro amistoso ante Indonesia, con fecha a definir.

El plantel y las exigencias por contrato

Intentando dejar atrás rápidamente el fracaso del Mundial 2026, Uruguay encarará esta gira por Asia con el nuevo director técnico. La base de los citados se mantendrá; de hecho, por contrato, tienen que asistir al menos 15 futbolistas de la última nómina mundialista. Por edad el único que no volverá es Fernando Muslera, pero el resto de los convocados por Marcelo Bielsa siguen siendo elegibles, aunque, para esta ocasión, serán bajas Sergio Rochet y Manuel Ugarte, operados de la espalda y ligamentos cruzados, respectivamente.

En el arco el único disponible es Santiago Mele. Tampoco estará a la orden Franco Israel, que fue intervenido quirúrgicamente en el hombro. Se abre la chance para Thiago Cardozo, dirigido por Forlán en Peñarol y con buen presente en el fútbol argentino, mientras que el tercer golero podría ser un futbolista joven del fútbol local. En ese sentido, seducen los nombres de Sebastián Jaume, de Albion, y Federico Varese, de Racing.

La otra gran novedad es la vuelta de Luis Suárez. El nuevo entrenador dijo en su presentación que, “si tiene ganas de volver, bienvenido sea. Tengo mucha confianza y entendimiento con él, realmente no sabía que había declarado que estaba dispuesto a estar. Sigue haciendo goles, nadie va a descubrir la clase de jugador que es”.