Copa Uruguay: empieza la segunda fase de los profesionales AUF

Este miércoles hay dos cruces por la ruta profesional y un partidazo por la llave amateur entre el campeón del interior y el puntero de la C.

La Copa AUF Uruguay ingresa en su última recta eliminatoria previa a los octavos de final, en los que finalmente se cruzarán equipos profesionales con amateurs. Este miércoles se juegan los primeros dos partidos de dieciseisavos de final de la ruta profesional –que se extenderá hasta el 27 de octubre con el duelo entre Peñarol y Montevideo City Torque–, y otro por la llave amateur, en la que ya se definieron seis de los ocho clasificados a octavos.

La A contra la B

De los dieciséis equipos profesionales clasificados a esta instancia, cuatro son de la B. Dos de ellos inician la fase este miércoles, midiéndose ante rivales de Primera División con la ventaja de la localía.

En el Parque Maracaná, a las 15.30, Cerrito recibe a Wanderers. El auriverde y el bohemio ya se cruzaron en la fase de grupos, y el duelo fue para Cerrito, que se impuso de visita en el Parque Viera por 3-1, con un doblete de Luciano Batista y otro de Jonathan Isasmendi. El propio Isasmendi había contribuido con un golazo para la victoria ante Cerro con la que el equipo de Damián Enríquez, antes y ahora, pero en ese momento con Pablo Deambrosio, aseguró su lugar en dieciseisavos.

Wanderers, que en la fase de grupos solo consiguió un punto tras empatar con Cerro, clasificó como uno de los mejores terceros gracias a los tres puntos del partido frente a Deportivo Maldonado que ganó por escritorio (denunció alineación indebida por el ingreso de juveniles que no tienen contrato profesional aún), cuando en la cancha había caído por 4-1. Ahora, el equipo de Mathías Corujo viene de una victoria clave en su misión de escapar del descenso, y llegará al Parque Maracaná con toda intención de revertir lo hecho en el grupo.

Más tarde, a las 20.00, el fútbol se traslada al Parque Prandi de Colonia, donde Plaza recibe a Juventud. El patablanca, que viene de sufrir una durísima derrota en este mismo escenario y ante Cerrito, que lo bajó de la punta de la B, buscará redimirse por la copa ante un rival muy difícil. El pedrense, lejos de meterse en puestos de clasificación a copas en la tabla anual, apuesta todo a la Copa AUF Uruguay donde puede albergar, mientras siga en carrera, la ilusión de abrochar la clasificación a Libertadores que otorga el torneo como premio.

Partidazo amateur

Resta dirimir los últimos dos cruces de la llave amateur, en la que ya se metieron en octavos Lito, de Montevideo, Ferro Carril y Gladiador, ambos salteños, Nacional de Florida, San Carlos de Maldonado y Wanderers de Durazno. El Centro Atlético Lito es el único equipo capitalino amateur que sigue en la competencia hasta ahora, y para ello eliminó a un equipo no montevideano, Durazno FC, pero que juega en la AUF. Hasta ahora los cruces de equipos AUF con clubes de OFI siempre fueron favorables a los del interior dado que Nacional de Florida, el primero en meterse entre los 16 mejores de la Copa, le ganó por 2-0 a Rincón, y Ferro Carril lo hizo por 2-1 ante Real Montevideo.

En los otros partidos, todos entre clubes de la Copa Nacional de Clubes A de la OFI, Gladiador eliminó en los penales al vicecampeón del interior Barracas de Dolores después de haber empatado 1-1 en Salto, San Carlos de San Carlos le ganó en Durazno a Racing por 1-0, y Wanderers de Durazno dio la sorpresa en el Casto Martínez Laguarda de San José aplatanando a la Institución Atlética Río Negro, a quien venció a domicilio por 4-1.

Bella Vista, el histórico equipo papal, único campeón uruguayo profesional –en 1990– de los que disputan esta fase, y actual líder de la C, procurará este miércoles ser el segundo club de la AUF en avanzar por esta vertiente, pero la tendrá muy complicada dado que se medirá ante el último campeón del interior, Libertad de San Carlos. El choque se dará en el Estadio Álvaro Pérez desde las 20.00, donde son locales los carolinos.

El último clasificado saldrá del cruce entre Porongos, de Flores, y Deportivo Italiano, que se disputará en el estadio Juan Antonio Lavalleja de Trinidad el 21 de octubre.