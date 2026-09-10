El auriverde se impuso con goles de Santiago Pereira y Jonathan Isasmendi en el juego que completó la primera fecha de la llave profesional de la copa.

Este jueves se completó la primera fecha de la Copa AUF Uruguay en su llave profesional, con el partido que restaba por el grupo 3 entre Cerro y Cerrito en el estadio Luis Tróccoli.

Tanto Alejandro Capuccio como Pablo de Ambrosio, siguiendo la tendencia consolidada en esta competencia, alinearon equipos jóvenes y alternativos, y fue el de Segunda División el que entró mejor y sorprendió a un villero que no hizo pie en el partido.

El auriverde dominó las acciones y empezó a encaminar la victoria temprano, a los cinco minutos de juego, cuando Santiago Pereira armó una destacada jugada por la banda izquierda y se metió en el área para definir. El gol es de esos que califican de golazo, con el posible atenuante de la verdadera intención del pateador, que por la característica de la jugada y su posicionamiento parecía buscar un centro, pero sorprendió y la metió al ángulo.

Cerro tuvo algunas chances para empatar, pero le costó el partido, y el auriverde cerró la victoria ya en la última del tiempo de descuentos, con una verdadera joya de Jonathan Isasmendi, figura descollante del equipo del Cerrito de la Victoria que hoy entró desde el banco, y cuando vio al arquero Darío Denis adelantado, le prendió apenas pasada la mitad de la cancha, para una de las grandes conquistas de la copa.

Ambos equipos ya habían jugado la semana pasada su compromiso correspondiente a la segunda fecha, en la que el villero empató con Montevideo Wanderers y el auriverde cayó 2-0 frente a Deportivo Maldonado.

El conjunto fernandino goleó este miércoles al bohemio para quedar líder del grupo y ya clasificado a la próxima fase, mientras que Cerrito, con su gran triunfo en el Cerro, sumó sus primeras 3 unidades y queda segundo, dejando a Cerro y a Wanderers, con un punto cada uno, más complicados de cara a la clasificación.

Los dos primeros de cada grupo, y los cuatro mejores terceros —al momento, River Plate, Danubio y Juventud son los mejores terceros, con 3 puntos en dos partidos, seguidos por Rentistas con un punto y uno solo jugado—, avanzan directo a una próxima fase eliminatoria de dieciseisavos, también con equipos profesionales, para después sí dejar a los ocho clasificados que se cruzarán con los ocho que avanzaron por la llave amateur.

En las próximas dos semanas se distribuyen los juegos de la tercera fecha que completarán la fase de grupos de los equipos profesionales, que se cierra el próximo jueves 24 de setiembre.