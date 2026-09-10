Comenzó la semana de Copa Uruguay con equipos que se pusieron al día con la disputa de la primera fecha, aunque ya habían jugado la segunda. Cosas del fútbol uruguayo y su organización. En la tarde del miércoles quedaron los dos clasificados a la siguiente ronda.

Central Español, que en su debut había vencido a Juventud de Las Piedras, le ganó 4-2 a Racing, de visitante. Los dos equipos pusieron oncenas de alternativa, pero con algunos jugadores que suelen mezclarse entre los titulares o ingresar como variantes en el complemento. Justamente, en el segundo tiempo, entraron varias de las figuras de los dos lados.

La tarde gris de Sayago fue testigo de un partidazo. Franco Muñoz abrió la cuenta terminando una linda jugada para los palermitanos que gestó Máximo Alonzo por la derecha. Pero, rápidamente, Iván Manzur empató con un golazo tras una buena sucesión de pases. Así terminó el primer tiempo. En el segundo llegó el aluvión de los de Antonio Pacheco, que volvieron a la ventaja con un gol en contra del zaguero argentino Felipe Álvarez, que quiso cerrar con la zurda cuando el balón pedía ser despejado por la derecha.

Si bien no sumó al marcador, con el partido 2-1, Ernesto Aramburu sacó un balón clave en la línea. Sobre el cierre lo liquidaron Ignacio Gonella y Maximiliano Alonso. El tercero llegó a raíz de una mala salida desde el fondo de la escuelita; el jugador de Central puso la cabeza para interceptar un pelotazo y el balón se metió en la red. El puntero ex Peñarol dejó por el camino al golero Facundo Machado y definió con el arco libre. En tiempo de descuentos descontó Agustín de la Cuesta para los de Sayago, completando una linda combinación colectiva.

Este resultado, además de clasificar a los palermitanos, eliminó a Oriental de La Paz, que perdió con Juventud de Las Piedras y Racing, los dos rivales a los que puede alcanzar en puntos en la última fecha, pero a los que no podrá superar porque el primer ítem de desempate son los resultados entre los implicados. Los paceños son el segundo equipo profesional en quedar por el camino y se suma a la lista en la que ya estaba anotado Progreso. De los 24 clubes que participan en la fase de grupos, avanzan 16.

Boston River adentro

Boston River venció 2-0 a Colón en el Saroldi. El primer gol llegó por intermedio de Nicolás Siri, quien definió como goleador en el punto penal, tras recibir el pase de Facundo Aristegui, que hizo una gran jugada por la derecha. El pibe de la sub 20 disputó solamente el primer tiempo, pero fue determinante con sus desbordes. El sastre, que fue mucho más en la tarde del Prado, liquidó el partido en el complemento con una anotación de Felipe Avenatti, que conectó de cabeza al entrar al primer palo.

Cuando faltaban diez minutos hubo penal para Colón. El argentino Agustín Aguirre, que la tocó con la mano, fue expulsado por doble amarilla. Ramiro Quintana pudo descontar, pero Juan González tapó el remate.

Boston River clasificó con 6 puntos en un grupo en el que Liverpool está segundo con 3, mientras que Fénix y Colón tienen 1. En la última fecha los de Capurro enfrentarán al sastre y el negriazul jugará con el tricolor de Brazo Oriental.

Por la noche

Deportivo Maldonado tuvo un miércoles a puro festejo, primero por quedar líder junto a Peñarol en la tabla anual tras conocerse la sanción de la quita de un punto al carbonero, y después por sellar su pasaje a la próxima fase de la Copa AUF Uruguay, con una contundente goleada de 4-1 frente a Montevideo Wanderers en el Campus de Maldonado.

Ambos equipos salieron con oncenas alternativas, como ya es regla en la competencia, pero la mano del técnico Gabriel Di Noia, cuyo trabajo destaca en el campeonato uruguayo, se mantuvo con el cambio de intérpretes, y el equipo fernandino dominó casi todo el partido ante los suplentes bohemios, que fueron dirigidos por Nicolás Amodio, asistente técnico de Mathías Corujo.

El Depor arrancó ganando a los dos minutos de juego, con gol de Álvaro Araujo, que agarró un rebote suelto en el área para cabecear a la red. Antes del entretiempo, Nicolás Fernández, gran figura del equipo fernandino, hizo un golazo de tiro libre para aumentar la ventaja. Deportivo Maldonado podría haber hecho el tercero antes, pero recién lo consiguió a los 81 por intermedio de Bruno Centeno, y Wanderers, que también tuvo algunas para descontar cuando iba 2-0, recién encontró el descuento ya sobre los 90, con definición del juvenil Antonio Caballero. Sebastián Tormo puso cifras definitivas en tiempo de descuentos.

Con dos jugados y dos ganados, Deportivo Maldonado se mete en la próxima fase de la competencia. Por este grupo 3, Cerro recibe a Cerrito en el Tróccoli este jueves y el auriverde está obligado a sumar para no despedirse de la copa.

En Melo, Cerro Largo y Defensor Sporting empataron 1-1, también jugando con muchos juveniles y suplentes. Alexis Segovia puso en ventaja al arachán, y José Neris empató para el violeta, todo en el primer tiempo. El equipo de Mauricio Larriera venía de empatar sin goles con Rentistas en el arranque de la copa, y el arachán había perdido con Plaza Colonia, que se medirá ante el bicho colorado la próxima semana. Todo está abierto en el grupo 2.

Por último, en cruce eliminatorio en la fase amateur entre equipos de la C, Bella Vista venció 2-0 a Terremoto y sigue en carrera.