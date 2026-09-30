Tras la derrota ante Wanderers, el entrenador Federico Nieves renunció a la dirección técnica de Albion luego de perder en los ocho encuentros del Clausura que disputó hasta el momento.

El pionero solamente ganó uno de los últimos 15 partidos y, desde el lunes, está en zona de descenso directo junto a Danubio y Progreso. Los promedios pueden ser engañosos para los equipos que vienen de la segunda división, pero la situación deportiva del equipo es muy compleja y, si no cambia radicalmente su presente en los siete enfrentamientos que le restan, su permanencia en el círculo máximo es difícil.

En la recta final de la temporada 2026 tomarán el mando del primer equipo Diego Franco y Federico Macías, quienes venían entrenando en tercera y cuarta, respectivamente. Los técnicos institucionales ya tuvieron la primera práctica con el plantel principal y se enfocan en el cotejo del próximo sábado, a las 15.00, contra Defensor Sporting en el Parque Saroldi.

Franco fue entrenador de Villa Española y de las selecciones uruguayas femeninas sub 15 y 17. Además, fue asistente de Román Cuello en Liverpool, Defensor Sporting, Montevideo City Torque y Temuco, de Chile. También trabajó en Rentistas con Martín Varini y en las juveniles de Wanderers. Macías también estuvo en Villa Española y en Juanicó de Canelones, club con el que también está muy identificado Franco.

Luego del próximo encuentro, Albion visitará a Cerro Largo en Melo, recibirá a Montevideo City Torque, jugará con Central Español en el Parque Palermo en un partido clave ante uno de sus rivales directos, en el Franzini enfrentará a Deportivo Maldonado, chocará con Nacional en el Gran Parque Central y cerrará contra Danubio en otro partido fundamental.