Wanderers le ganó 2-1 a Albion y respira

El bohemio salió de la zona de descenso y dejó allí al pionero.

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Wanderers le ganó 2-1 a Albion cerrando la octava fecha del Torneo Clausura y logró salir de la zona de descenso, con la que ha tenido que convivir durante buena parte de la temporada.

Con goles de Luciano Cosentino a los 9 minutos y Nahuel Furtado a los 38, frente al descuento de Francisco Ginella a los 84, el equipo dirigido por Mathías Corujo consiguió tres puntos muy importantes en el Parque Viera.

El bohemio quedó con 47 unidades, sexto en la tabla anual, por encima de Liverpool y debajo de Nacional, en zona de clasificación a competencia internacional.

Frente a frente

La emoción comenzó temprano. A los 9, Cosentino superó con velocidad a la defensa pionera y venció a Sebastián Jaume para marcar el primer gol de la noche. Impulsados por la ventaja conseguida rápidamente, los locales siguieron avanzando hacia el área rival. La visita, sin embargo, no se quedó de brazos cruzados y generó algún acercamiento, como el cabezazo de Iker Zufiaurre que Agustín Buffa tapó muy bien cuando corría la media hora de juego.

El partido tuvo momentos de ida y vuelta, sin grandes apariciones en ninguna de las dos áreas, pero con el bohemio siendo más efectivo. A los 38 minutos encontró el segundo gol gracias a una buena combinación entre Facundo Labandeira y Furtado. El lateral recibió una pelota filtrada de su compañero y sacó un potente remate para vencer a Jaume. Un muy lindo gol, construido con velocidad y definido con potencia.

En el resto del partido, buena parte del mérito fue para el arquero Buffa, que estuvo atento para frenar los embates de los dirigidos por Federico Nieves, que de todas maneras consiguieron descontar sobre el final.

Antes del gol visitante, Albion tuvo una jugada clara de peligro: Baltasar Barcia quedó frente al arquero con una buena posibilidad para definir, pero remató de forma imprecisa. Poco después, Agustín Vera probó en el área y Buffa se quedó con la pelota.

Ginella tuvo su oportunidad a los 84 minutos y no la desperdició. El mediocampista convirtió el descuento y le puso incertidumbre al tramo final del encuentro.

Wanderers sufrió en los últimos minutos, pero terminó quedándose merecidamente con los tres puntos gracias a la actuación de su arquero y a la firmeza de una defensa que, consciente de lo poco que quedaba por jugar, se dedicó a proteger la ventaja.

Con un planteo inteligente, Wanderers terminó haciendo un partido prolijo y consiguió su objetivo: ganar tranquilidad en las posiciones, algo que anheló durante gran parte del año.

Con estos tres puntos, Wanderers llegó a los 78 en la tabla del descenso y se alejó de los puestos más comprometidos, mientras que Albion sigue sin poder sumar en el Clausura y alcanzó en esta jornada su octava derrota consecutiva.