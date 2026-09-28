En un año cargado de lesiones para Giorgian de Arrascaeta, llegó una más. Se confirmó que se fracturó la muñeca en la victoria de Uruguay ante Corea del Sur. El volante anotó el segundo gol con remate certero de afuera y había asistido a Darwin Núñez en el primero. En el complemento, se resbaló y cayó sobre su mano izquierda, incidencia que provocó la lesión ósea.

Flamengo, club al que pertenece el uruguayo, emitió oficialmente un comunicado donde marca que: “El médico Fernando Sassaki recibió hace poco los resultados de los exámenes realizados en Corea del Sur al centrocampista De Arrascaeta. Se confirmó una fractura en la muñeca izquierda que requiere cirugía. El jugador regresará a Brasil, donde será reevaluado antes del procedimiento y continuará con su recuperación”.

Más allá de que por el momento no hay plazos establecidos, una lesión de este calibre requiere, como mínimo, tres meses de recuperación. Es muy difícil que el volante creativo vuelva a jugar en 2026, donde el equipo de Río de Janeiro está definiendo el Brasileirão, que lidera con tres puntos de ventaja sobre Palmeiras, y la Copa Libertadores, torneo en el que clasificó a semifinales.

De Arrascaeta había sufrido una lesión de clavícula jugando el torneo continental ante Estudiantes de La Plata. Luego, entrenando en el Complejo Celeste, se desgarró. Ambas lesiones pusieron en duda la participación del volante en el Mundial 2026, ya que recién iba a estar apto para la segunda parte del torneo. Marcelo Bielsa decidió llevarlo igual, pero no tuvo minutos.