Giorgian de Arrascaeta, del Flamengo, el 29 de abril, durante el partido ante Estudiantes, en el estadio Jorge Luis Hirschi en La Plata, provincia de Buenos Aires.

El volante creativo se lesionó en el partido de Copa Libertadores de Flamengo ante Estudiantes de La Plata; la recuperación tiene un mínimo de seis semanas y puede estirarse a los tres meses.

A los 19 minutos del partido entre Flamengo y Estudiantes, en Argentina, por la fase de grupos de la Copa Libertadores, salió lesionado Giorgian de Arrascaeta. El uruguayo cayó sobre su hombro derecho y se fracturó la clavícula. Con mucho dolor se fue directo al vestuario y rápidamente lo llevaron a hacerse una placa donde se constató la lesión.

La cercanía con el Mundial encendió rápidamente las alarmas, son muchos los jugadores importantes en las distintas selecciones que se perderán el torneo por temas sanitarios y el volante creativo uruguayo se sumó a los que tienen en duda su participación en el torneo más importante del fútbol por países.

El campeonato del mundo comienza el 11 de junio, De Arrascaeta tendrá una recuperación que va de seis a doce semanas. Justamente, el plazo mínimo se cumpliría el día del inicio del torneo. Uruguay debuta el 15 frente a Arabia Saudita, luego juega el 21 frente a Cabo Verde y cierra la fase de grupos el 26 contra España.

La evolución diaria marcará las chances de participación del volante creativo uruguayo pero la lógica marca que, en caso de un buen panorama de recuperación, De Arrascaeta podría ser un buen refuerzo a partir de los dieciseisavos de final en caso de que la celeste avance en su zona.

En varios frentes

Hasta ayer, la única baja prácticamente confirmada era la de Joaquín Piquerez, quien sufrió una lesión en el ligamento del tobillo derecho en el amistoso ante Inglaterra. El lateral izquierdo se sometió a cirugía para mejorar los tiempos de recuperación, pero es complejo que le den los plazos para que pueda estar en la lista final de Marcelo Bielsa.

Otra situación que preocupa es la de José María Giménez, que apenas lleva 24 partidos disputados en la temporada. Actualmente presenta una lesión muscular y hace 26 días que no juega. Los plazos se fueron estirando y al momento no hay fecha de retorno.