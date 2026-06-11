Tras el largo viaje a la Riviera Maya, la selección uruguaya tuvo su primer entrenamiento regenerativo en el Mayakoba Training Center, con trabajos en cancha y gimnasio, y una actividad previa con niñas y niños del fútbol infantil local. La celeste empezó a moverse en suelo mexicano con vistas al debut con Arabia Saudita.

No empezó el Mundial, pero casi. Uruguay hizo el primer entrenamiento en Playa del Carmen y se sintió la adrenalina. La práctica estuvo marcada por el contexto del viaje de nueve horas y, justamente por esto, tuvo un tono regenerativo: combinaron trabajo bajo techo, trotes en la cancha y tareas en el gimnasio exclusivas, fuera del contexto del entrenamiento abierto.

Antes del inicio formal de la práctica, en el Mayakoba Training Center hubo una actividad con niñas y niños de un equipo de fútbol infantil local, que ingresaron al complejo, compartieron unos minutos en el predio y no pararon de gritarles a los jugadores, sobre todo a Federico Valverde, el más aclamado por inmensa mayoría.

Luego, la jornada, con un clima inestable entre el calor y las lluvias ocasionales, comenzó con los jugadores en un gimnasio –galpón– al aire libre pegado a la cancha, donde se hizo la activación física dividida entre ejercicios de pesas y bicicletas fijas. Los primeros en salir a hacer ejercicios sobre el césped fueron los arqueros Sergio Rochet, Fernando Muslera y Santiago Mele, quienes entrenaron bajo las órdenes del profe Enzo Ferrari. Antes, el propio Ferrari movió al golero sparring, Felipe Ortiz, para más tarde sumar a los de la selección mayor. Nada del otro mundo: tareas propias del puesto.

En paralelo saltaron a la cancha dos grupos dobles de jugadores que trotaron de un lado para el otro, sin pelota ni combinación de trabajos técnicos. Buena parte del trabajo que se observó en la cancha fue conducido por el preparador físico Diego Estavillo. Entre los que se vio correr estaban Matías Viña y Joaquín Piquerez, ambos laterales izquierdos que llegan tras recuperarse de sus lesiones. Viña, bien; Piquerez pareció tener algún problema –menor, porque correr, corrió– cada vez que apoyaba su pie.

Según supo la diaria, la sesión ofreció a los futbolistas la posibilidad de optar entre hacer bicicleta fija y trotar; la mayoría eligió trotar, mientras que Valverde se inclinó por la bicicleta, por lo que no se sumó a ninguno de los dos grupos mientras la prensa estuvo presente. Giorgian de Arrascaeta, en cambio, trabajó de forma diferenciada, con tareas por separado del grupo principal.

La sorpresa, si se quiere, fue la ausencia en la cancha de Ronald Araújo y José María Giménez. la diaria constató que ambos se quedaron en el gimnasio de la concentración, pero oficialmente no hubo ningún comunicado sobre la decisión de que ellos estuvieran allí. En el correr de los entrenamientos habrá que constatar si se trata de algo puntual o si las lesiones son más grandes de lo que se sabe. A pocos días del debut, el lunes 15 ante Arabia Saudita en Miami, ninguno de los dos parece correr con posibilidades de titularidad.

Este jueves, Uruguay volverá a los entrenamientos en doble turno, en uno de los cuales el entrenador hará trabajos más de táctica y estrategia. Entre carteles con la nueva tipografía y el lema “Nacidos para luchar” como telón de fondo, la selección ya empezó a escribir en Playa del Carmen las primeras líneas de su historia mundialista. Ojalá que sea la mejor.