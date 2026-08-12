Peñarol reclamará los puntos del partido ante Montevideo City Torque

Los dirigentes carboneros exigen una investigación y marcan que el equipo locatario no presentó el estadio en condiciones para desarrollar el encuentro.

El sábado por la noche se suspendió el encuentro entre Montevideo City Torque y Peñarol por fallas en la red lumínica del estadio Charrúa. El enfrentamiento correspondía a la primera fecha del Torneo Clausura.

El carbonero, en primera instancia, quería jugar al día siguiente, algo que fue imposible por calendario y disponibilidad de pantalla. La Mesa Ejecutiva decidió ampararse en el artículo 59 del Reglamento General y fijarlo el primer miércoles disponible. Esa fecha todavía no está segura, ya que el ciudadano juega hoy y la semana que viene por los octavos de final de la Copa Sudamericana y luego se jugará la Copa Uruguay, por lo que es un hecho que el encuentro suspendido no se disputará antes del clásico correspondiente a la cuarta etapa del Clausura, que será el domingo 30 de agosto en el Campeón del Siglo.

Tras comunicados y declaraciones cruzadas, la suspensión del fin de semana parecía resuelta. Pero en las últimas horas Peñarol decidió reclamar los puntos en disputa, algo que venía analizando la dirigencia mirasol, que se basa en que el equipo locatario, en este caso Montevideo City Torque, no presentó un escenario en condiciones para este encuentro.

El artículo 85.2 del Reglamento General establece que “si un equipo no cumple con el mantenimiento adecuado de los campos de juego o vestuarios, perderá los puntos, cuando, en caso de esa omisión, no pueda realizarse o terminar el partido”.

Hay un detalle que puede marcar el fallo final y no es menor: el estadio Centenario y el Charrúa no se exponen a las mismas sanciones que los escenarios propios de los diferentes equipos, ya que no pertenecen a ningún club en particular. De todas formas, es la cancha oficializada por Montevideo City Torque para oficiar de local esta temporada.

Julio Trostchansky, directivo de Peñarol, confirmó en el programa Las voces del fútbol, de El Espectador Deportes: “Enviamos una nota dirigida a la Mesa Ejecutiva de Primera División solicitando una investigación de todo lo sucedido. Se confirmó la fecha y todos miraron para el costado. Como los plazos corren para presentar un eventual reclamo de puntos, y, además, no sabemos si la investigación que solicitamos se va a realizar, lo vamos a hacer a través del reclamo para ver si le cabe responsabilidades al locatario”.

Luego agregó: “Nos gusta ganar en la cancha, y este plantel está en condiciones de hacerlo en todos los partidos. Pero estamos atentos a que pasaron cosas que pueden sentar un precedente grave y que nadie dentro de la AUF ha decidido investigar. El informe que hizo Javier Feres dice que él suspendió el partido a las 19.33, pero entre las 19.15 y las 19.25 alguien tomó la resolución de suspenderlo y se lo dijo a la voz del estadio. Eso es responsabilidad del locatario. Queremos que se aplique la sanción correspondiente, que puede incluir la quita de puntos”.