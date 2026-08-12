Así se juega la Copa AUF Uruguay 2026

Sorteo del fixture de la próxima Copa AUF Uruguay, el 11 de agosto, en la tribuna América del estadio Centenario. Foto: s/d de autor, Copa AUF Uruguay

Se realizó el sorteo y se conocieron los primeros cruces de la competencia que la AUF quiere convertir en “el segundo torneo en importancia” del fútbol uruguayo.

Este martes, en el hall del palco oficial de la tribuna América del estadio Centenario, se llevó a cabo el sorteo del fixture de la próxima Copa AUF Uruguay. El evento contó con la presencia del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, y del presidente de la Mesa Ejecutiva de la competencia, José Ramos.

Ambos dirigentes destacaron el nuevo formato –con el que se suma una fase de grupos previa entre los equipos profesionales– y celebraron la creciente importancia de la competición, que una vez más (como desde el año pasado) otorgará como premio a su ganador la clasificación a la Copa Libertadores. La intención es convertir la copa en “el segundo torneo en importancia” en el calendario del fútbol uruguayo.

Por eso, Alonso consideró que esta quinta edición es “especial, acorde al crecimiento que ha tenido”. Señaló que a partir de ahora habrá una “unificación de transmisiones televisivas” y que la final será “el último partido oficial de la temporada”.

Como se sabe desde su lanzamiento oficial, a fines de julio, esta quinta edición incluye a los 16 equipos de Primera División y 8 de la Segunda División Profesional, que jugarán entre sí una fase de grupos inicial –la llave profesional–, en paralelo a la actividad entre los clubes amateurs.

Los 24 equipos profesionales jugarán una fase de grupos de la que saldrán, primero, 16 clasificados (los dos mejores de cada grupo y cuatro terceros), que tras una nueva instancia eliminatoria quedarán en ocho equipos y serán los clasificados a los octavos de final de la Copa AUF Uruguay, a partir de aquí ya con cruces con los equipos amateurs.

El sorteo dejó los grupos definidos de la siguiente manera:

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Peñarol Plaza Colonia Dep. Maldonado Racing Nacional Fénix MC Torque Cerro Largo Wanderers Central Esp. Albion Liverpool Danubio Defensor Sp. Cerro Juventud Progreso Boston River Atenas Rentistas Cerrito Oriental River Plate Colón

La llave amateur

Por la llave de competencia amateur, habrá también una fase eliminatoria inicial entre los ocho clasificados de la Divisional C, que disputarán una eliminatoria a partido único, con definición por penales en caso de empate (ver recuadro). Los cuatro clasificados se sumarán a los diez que llegan desde la Organización del Fútbol del Interior –Libertad (San Carlos), Sportivo Barracas (Dolores), Ferro Carril (Salto), Wanderers (Durazno), Porongos (Trinidad), Gladiador (Salto), San Carlos (San Carlos) y Río Negro (San José), Nacional (Florida) y Racing (Durazno)– y a los dos de la Divisional D –Real Montevideo y Rincón– para conformar el cuadro de 16 equipos amateurs.