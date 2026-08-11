Deportivo Maldonado y Racing igualaron 2-2 en un partido que tenía como premio la punta de la tabla anual, pero ninguno lo aprovechó: el empate dejó a ambos con las manos vacías y le permitió a Peñarol, que tiene un partido menos, conservar el liderazgo con 43 puntos, mientras que los dos equipos quedaron como escoltas con 41. Sebastián da Silva y Alex Vázquez marcaron para Racing, mientras que Santiago Ramírez y Santiago Cartagena anotaron para Deportivo Maldonado.

El empate fue el reflejo de un encuentro muy disputado, con demostraciones futbolísticas de nivel en ambos bandos. Al principio, con un Racing yendo al frente desde el vamos y un Depor que respondió aguantando tranquilo para encontrar el momento justo para golpear.

El primer tiempo fue el más interesante porque fue el de los cuatro goles. Racing pegó primero: en una acción por izquierda en la que Yuri Oyarzo se sacó varios rivales de encima para servirle el balón a Da Silva, que abrió el tanteador.

El duelo continuó con paridad y con incursiones ofensivas de los dos lados, y llegó el empate. Colo Ramírez ganó en velocidad y con una acción individual le pasó la pelota por arriba al arquero rival para deslizarla hacia el fondo de la red, logrando su sexto gol en el campeonato.

Desde ese momento, el equipo local empezó a ser más sólido en su juego ofensivo con las buenas intervenciones de Cartagena, y alcanzó el segundo gol para dar vuelta el partido en menos de cinco minutos. Con un tiro de media distancia de Ginzo tras el rebote de Varese en su intento por despejar, la pelota le quedó a Ramos y derivó hacia Cartagena, que puso el triunfo parcial.

Pero el partido prometía mucho y fue cumpliendo. Tan solo unos minutos después, Racing volvió a aparecer y fue Vázquez el que la mandó a guardar cuando intentó enviar un centro que se terminó colando en el segundo palo.

Para el complemento la paridad se mantuvo a pesar de los cambios, ambos siguieron en buen nivel y con destellos de superioridad por turnos. Gonzalo Sosa fue expulsado a los 76’ por una patada en la cabeza a Agustín de la Cuesta, que Anahí Fernández revisó en el VAR luego de haberle mostrado la tarjeta amarilla.

Pero Maldonado no pudo hacer valer el varón de más y todo se mantuvo como estaba. En la próxima fecha el equipo de Gabriel Di Noia se medirá con Progreso de visitante, mientras que los de Christian Chambian chocarán con Nacional.