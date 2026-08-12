Gonzalo Carneiro rescindió con Nacional

Jorge Bava llegó en marzo a Nacional, y en junio se ocupó de delinear un plantel más acorde a sus gustos, o a sus planes y sus exigencias, por lo que se anunció la salida de varios jugadores, entre ellos algunos considerados pesos pesados por su influencia y trayectoria en el equipo, como el caso de Nicolás Diente López —ya jugador de Platense en Argentina— y de Gonzalo Carneiro.

Este martes, Carneiro firmó su rescisión oficial con el tricolor, luego de solucionar los asuntos contractuales pertinentes. El delantero de 30 años, que llegó a Nacional a mediados de 2023 proveniente del fútbol suizo, tenía contrato hasta diciembre con una cláusula de rescisión de 200.000 dólares. Dejar sin efecto el contrato obliga al club a resarcir al futbolista, y los acuerdos económicos entre las partes fueron los que se extendieron hasta este martes, cuando se llegó a un acuerdo.

Según se supo, el jugador esperaba recibir un pago de tres de los seis salarios que le quedan de contrato, además de un pago en cuotas del monto de la rescisión. Su representante, Pablo Bentancur, confirmó a Referí la semana pasada que las negociaciones avanzaban para su rescisión, y que como muestra de buena fe le garantizó a la dirigencia tricolor que no iba a “llevar el jugador a Peñarol”.

Ahora, Carneiro queda en condición de libre, a la espera de una propuesta para pensar en su futuro. En Nacional, aunque nunca pudo afirmarse del todo en el equipo, y en el último tiempo sufrió varias lesiones que lo marginaron, el goleador selló su mejor desempeño profesional en cuanto a presencia y goles. En 67 partidos oficiales, registró 15 goles y 10 asistencias, una de las mejores marcas de una carrera que incluye goles en Defensor Sporting —donde se formó y debutó en Primera— y Liverpool en el fútbol uruguayo, además de sus etapas internacionales en Sao Paulo y Cruz Azul.