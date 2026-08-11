El tricolor también podría perder a Paolo Calione, que tiene una oferta de Deportivo La Coruña, de España, y a Agustín Rogel, que es pretendido por Boca Juniors.

Nacional tuvo un arranque muy malo, que incluso llevó a replantear la continuidad de Jorge Bava como entrenador del club. El tricolor está lejos en la anual y con la necesidad de ganar el Torneo Clausura, donde arrancó perdiendo ante Boston River.

En las últimas horas el bolso avanzó con una oferta a préstamo por un año por el puntero colombiano Edwin Cetré, que en su momento había arreglado su vínculo con Peñarol pero luego se cayó porque el jugador prefirió quedarse en Estudiantes de La Plata, donde empezó el año teniendo lugar como titular.

El puntero acumula 23 partidos en el pincharrata en 2026, no anotó goles y apenas dio una asistencia. Al conjunto argentino le seduce la idea de liberar un cupo de extranjero, más allá de que el colombiano viene teniendo participación asidua en el equipo que dirige Alexander Medina.

Se pueden ir dos zagueros

Nacional viene teniendo un mal año defensivo y no se descarta la salida de algún jugador en esa zona. Rodolfo Arruabarrena, ex director técnico tricolor y actual entrenador de Boca Juniors, puso en una lista de prioridades la contratación de Agustín Rogel.

Otro que podría salir es Paolo Calione, en este caso a préstamo en Deportivo La Coruña, de España. El histórico equipo, que ganó la Liga en la temporada 1999-2000, volvió a la máxima categoría para la temporada 2026-2027.