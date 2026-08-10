Se sortea la Copa AUF Uruguay

Se definieron los 44 participantes tras el cierre de la primera rueda de la Segunda Profesional; el sorteo será este martes en el estadio Centenario.

La Copa Uruguay tiene definidos a sus participantes. Se supo cuáles serían los 44 equipos tras la conclusión de la primera rueda de la fase regular de la Segunda División Profesional. Según lo anunciado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el sorteo se llevará a cabo este martes a las 19.00 en el hall del palco oficial de la tribuna América del estadio Centenario.

Como está previsto para esta edición, el nuevo formato comienza con dos trayectos. Por un lado, participarán los 16 equipos de la Liga AUF Uruguaya –Peñarol, Nacional, Deportivo Maldonado, Racing, Wanderers, Central Español, Montevideo City Torque, Albion, Liverpool, Cerro Largo, Defensor Sporting, Boston River, Juventud, Danubio, Cerro y Progreso– y los ocho primeros equipos de la Segunda Profesional, que tras la fecha que terminó este lunes son Plaza Colonia, Fénix, Cerrito, Atenas, Oriental, Rentistas, Colón y River Plate.

Estos 24 equipos quedarán divididos en seis grupos de cuatro. Avanzarán a la segunda fase los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros; de allí saldrán los 16 clasificados, que jugarán entre sí una fase eliminatoria. Recién desde los octavos de final podrán enfrentarse equipos profesionales con amateurs.

Por el otro carril irá la fase amateur. Por la Divisional C clasificaron los semifinalistas del Torneo Inicial –Deutscher, Deportivo Colonia, Rampla Juniors y Lito– y los cuatro mejores de la tabla anual 2025 que continúan en la categoría, es decir, Bella Vista, Durazno, Terremoto y Deportivo Italiano. Estos ocho disputarán una eliminatoria a partido único, con definición por penales en caso de empate, y los ganadores avanzarán a la segunda fase amateur.

A esa segunda ronda ingresan directamente los equipos de la Divisional D, Real Montevideo y Rincón, junto a los diez equipos de OFI, los ocho clasificados a cuartos de final de la Copa Nacional de Clubes, el campeón, Libertad (San Carlos), Sportivo Barracas (Dolores), Ferro Carril (Salto), Wanderers (Durazno), Porongos (Trinidad), Gladiador (Salto), San Carlos (San Carlos) y Río Negro (San José), más los ganadores de los playoffs de permanencia, Nacional (Florida) y Racing (Durazno).

Estos 16 equipos jugarán una eliminatoria a partido único y los ganadores avanzarán a octavos de final, fase en la que podrán cruzarse con los equipos profesionales.