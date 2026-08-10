Jorge Bava: “las fuerzas están intactas”

Jorge Bava, director técnico de Nacional, durante el partido contra Boston River por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya, el 9 de agosto, en el Gran Parque Central.

El entrenador de Nacional habló después de la derrota ante Boston River y aseguró que “estamos golpeados”.

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Nacional perdió con Boston River en el Gran Parque Central en el arranque del Clausura, que es la única chance que le queda al tricolor para llegar a la definición del año.

El entrenador dijo: “Tuvimos nuestros momentos, pero no hicimos un buen partido, lo mejor fue al final del primer tiempo que hubo situaciones y no las aprovechamos. Después vinieron esos goles muy seguidos y el equipo no se levantó”.

Sobre la búsqueda con las variantes en el segundo tiempo, explicó: “Los cambios no dieron lo que buscábamos, que era hacer llegar el balón más limpio a los atacantes; teníamos que ir por el partido”.

De las virtudes del mejor momento tricolor, analizó: “Presionamos más alto y recuperamos, tuvimos chances al cierre del primer tiempo. Antes de eso perdíamos el balón muy rápido y Boston River hizo las transiciones muy bien. Después del gol no pudimos administrar los minutos en ventaja para llevarnos el triunfo”.

Al ser consultado sobre sus ánimos para continuar en el cargo, pese a los resultados, dijo: “Estamos golpeados, empezamos un nuevo torneo y no pudimos ganar en casa. Las fuerzas están intactas, obviamente con el dolor de la derrota”.