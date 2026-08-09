La B: se definieron los ocho participantes en la Copa Uruguay

Rodrigo Cabrera, de River Plate, el 9 de agosto, contra Huracán FC, en el Parque Federico O. Saroldi. Foto: s/d autor, River Plate

En la cima nadie aprovechó y Plaza Colonia sigue líder sin jugar, cerrará la fecha el lunes a las 16.00 contra Rentistas en el Complejo.

Se terminó la primera rueda en la fase regular de la B, momento importante en el que se hace el corte de la tabla para definir los ocho equipos que disputarán la Copa Uruguay en 2026.

Obviamente que los objetivos están en la actual temporada, donde suben los dos primeros de la tabla anual. Del tercero al sexto van a playoffs por el tercer boleto a Primera División. Si Fénix no obtiene un premio mayor, ingresará a playoffs desplazando al sexto por haber ganado el Torneo Competencia, que se realizó a principio del año. Los que, por sus promedios, ocupen los últimos dos puestos descienden; por el momento son Uruguay Montevideo y Miramar Misiones.

No pusieron presión

No ganó ninguno de los equipos que estaban arriba, por lo que el líder, Plaza Colonia, podrá aumentar su ventaja si suma ante Rentistas el lunes a las 16.00 en el Complejo, en el cierre de la fecha.

Oriental de La Paz cayó 1-0 ante Atenas, en el Palermo, con solitario gol de Valentín Jara. Los carolinos pasaron a los paceños y llegaron al segundo escalón de la tabla junto a Fénix y Cerrito.

Los de Capurro igualaron 0-0 con La Luz en un encuentro en el que el merengue sumó una unidad importante para seguir alejándose de la zona roja. El auriverde, en tanto, perdió 1-0 con Colón; Leandro Méndez convirtió sobre la hora para la rayada. Cerrito no se puede descuidar en los promedios, pese a estar segundo en la anual, pelea en los dos frentes.

River Plate volverá a la Copa Uruguay, le ganó 2-0 a Huracán del Paso de la Arena, que arrastra seis derrotas en fila y solo ganó el primer partido desde que llegó Valentín Villazán a la conducción técnica. Rodrigo Cabrera y el interminable Diego Viruta Vera anotaron para el darsenero.

No se quieren ir

Los dos equipos que están en descenso directo sumaron. En el Charrúa igualaron Miramar Misiones y Tacuarembó: Martín Marta puso en ventaja a los del norte, pero sobre el final empató Nicolás Siri.

Uruguay Montevideo, en tanto, sumó un gran triunfo sobre Paysandú 1-0 en el Parque Ancap. Lucas Rodríguez anotó el único tanto en el encuentro que fue viral en las redes sociales, con imágenes que recorrieron todo el planeta, ya que un despeje derivó en una pelota en la ruta que provocó un choque múltiple.

En números

Plaza Colonia tiene 31, Fénix, Atenas y Cerrito 29, Oriental 28, Colón y Rentistas 27 y River Plate 25; hasta ahí están los clasificados a la Copa Uruguay. Lo siguen Uruguay Montevideo y La Luz con 24, Huracán con 22, Tacuarembó 21, Paysandú 20 y Miramar Misiones 19.