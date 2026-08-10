Diego Forlán: “Los jugadores uruguayos son todos seleccionables”

Diego Forlán fue presentado como entrenador de Uruguay en el estadio Centenario. La ceremonia, además de la conferencia de prensa, incluyó la oratoria del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, que le obsequió una camiseta celeste al nuevo director técnico.

También hubo un videohomenaje a la carrera del exdelantero con la selección uruguaya y los recuerdos del historiador de fútbol Alfredo Etchandy con los títulos continentales logrados por Juan Carlos Corazzo y Pablo Forlán, abuelo y padre de Diego, respectivamente.

Pablo pasó adelante y le entregaron una camiseta con su nombre y el número 4 que utilizó en su carrera de jugador. Además, padre e hijo recibieron un cuadro con las tres generaciones de la familia.

Tras la parte protocolar, Diego Forlán recibió las consultas de la prensa desde su nuevo rol: entrenador de la selección sub 20 e interino de la selección mayor hasta marzo, cuando haya elecciones en la AUF.

Forlán: “En este momento el foco es el trabajo de la sub 20”

El entrenador arrancó hablando de los primeros días de entrenamiento en la sub 20: “Fueron cuatro días excelentes para nosotros, los jóvenes te impulsan. Voy conociendo a los jugadores, apoyado en el cuerpo técnico, que tiene mucha información sobre ellos y nos traslada a Santiago Espasandín y a mí, que recién nos sumamos”.

El objetivo a corto plazo de Forlán está claro: “En este momento el foco es el trabajo de la sub 20. El Sudamericano es muy importante para nosotros. Tenemos los Odesur antes y es muy difícil congeniar todos los trabajos con los jugadores que están en primera; por ejemplo, hoy hay un partido entre Deportivo Maldonado y Racing en el que tenemos jugadores citados que no pudimos usar. Ese es el primer objetivo”.

Sobre lo que encontró en los primeros días, contó: “Hay grandes jugadores que no son grandes profesionales, y ese talento no le termina sirviendo al conjunto. En la selección ese embudo se afina mucho más. No solo hay que tener talento: la personalidad, el carácter y el liderazgo son importantes”. “En la sub 20 hay muy buenos jugadores, en los trabajos de definición vi que hay varios que generan cosas al pegarle a la pelota, ya sea para convertir o para generar una gran atajada de los goleros; hay buenos definidores. No voy a dar nombres para no ponerle presión a nadie. Estamos muy felices de trabajar con ellos porque son el futuro de la selección y del fútbol uruguayo”, agregó.

“Si Luis Suárez tiene ganas de volver, bienvenido sea”

Diego Forlán dejó claro que para los amistosos de la selección mayor “los jugadores uruguayos son todos seleccionables. No importa en qué liga estén”. Al ser consultado sobre la posibilidad del retorno de Luis Suárez, enfatizó: “Si tiene ganas de volver, bienvenido sea. Tengo mucha confianza y entendimiento con él, realmente no sabía que había declarado que estaba dispuesto a estar. Sigue haciendo goles, nadie va a descubrir la clase de jugador que es”.

Sobre la importancia de los partidos amistosos en fechas FIFA, comentó: “En cualquier deporte a mí me gusta ganar, y vamos a ir a ganar todo lo que se juegue; ojalá sean ocho partidos. Es difícil pensar más allá de marzo para mí. Ya dirigir la selección mayor es espectacular”.

Ya finalizado el proceso de Marcelo Bielsa a frente de la selección mayor, Forlán le quitó importancia a cómo puede encontrar a los jugadores luego del mal Mundial en 2026: “¿Quién iba a decir que después de quedarnos afuera de Alemania 2006 nos iba a tocar lo que nos tocó en Sudáfrica? Lo pasado es pasado. Cuando llama la selección, está por encima de todo y siempre venimos con ganas de jugar por la camiseta, de encontrarnos con amigos o compañeros. A mí me toca entrar en este momento para darles la mayor cantidad de herramientas a los jugadores; no me quiero comparar con nadie, cada uno tiene su personalidad, su forma de ser y su estilo para dirigir”.

Sobre su etapa como entrenador y cómo se encuentra ahora, dijo: “Fui muy feliz dirigiendo Peñarol y Atenas, pero estaba en otro momento de mi vida. También estaba disfrutando de mi día a día sin dirigir. Para volver tenía que ser algo que me moviera. Cuando vino el llamado de Nacho [Alonso], ni lo pensé. En otras ocasiones había dudado, sabiendo que la respuesta era más no que sí, ahora acepté de una. No creo que sea el escudo de la AUF para las críticas. Estoy muy contento y muy agradecido por la oportunidad”.

Forlán dijo que no habló con ningún jugador en particular, pero destacó a Ronald Araújo y Federico Valverde: “Ahora Ronald fue a Liverpool, pero hasta el año pasado estábamos hablando de los capitanes de los equipos más importantes del mundo. Ronald no llegó a los mundiales como hubiera querido, y Federico intentó hacer siempre lo mejor, pero nos tiene mal acostumbrados por su rendimiento en Real Madrid. Son dos grandísimos jugadores”.

“Me encantaría juntarme con el Maestro Tabárez”, dejó claro al final de la conferencia de prensa, y agregó: “Todavía no hablamos porque no me gusta molestarlo, pero siempre es un placer hablar con él”.