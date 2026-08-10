La mayoría de los directivos querían cortar el ciclo del entrenador, que finalmente se mantuvo en su puesto; Raúl Nono Giuria renunció a su cargo.

Nacional perdió ante Boston River en el arranque del Clausura en el Gran Parque Central. El mal resultado acentúa la crisis deportiva que traía el tricolor, eliminado de toda competencia internacional, lejos en la tabla anual y sin ganar ningún torneo en 2026 hasta el momento.

En la mañana hubo reunión de la comisión directiva, Jorge Bava estaba citado para las 10.30, media hora después de que comenzara el encuentro, únicamente con dirigentes que debatieron e intercambiaron sus posturas antes de la llegada del entrenador.

Muchos mandatarios, incluido el presidente Ricardo Vairo, llegaron con la idea de terminar el ciclo del entrenador, pero, tras la reunión, la mayoría decidió la continuidad de Bava. El próximo partido de Nacional será ante Racing en escenario a definir y luego recibirá a Progreso; esos serán los dos encuentros antes del clásico en el Campeón del Siglo, por la cuarta fecha.

Bava, tras la derrota dominical, había declarado que “las fuerzas están intactas” para continuar en el cargo. El entrenador había tenido una charla con Sebastián Eguren anoche, en el vestuario, luego de la caída.

En la reunión hubo muchos intercambios y no existió unanimidad en la decisión final. Tal es así que, con la determinación tomada, el directivo Raúl Nono Giuria, histórico en Nacional, renunció a su cargo. Fue quien había propuesto a Álvaro Gutiérrez como sustituto.