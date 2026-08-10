Como representante uruguayo solamente queda Montevideo City Torque, aunque hay muchos jugadores y entrenadores celestes en los distintos equipos que pelearán por los títulos continentales.

Con Mundial y período de pases en el medio, pasó mucha agua bajo el puente, pero a partir de esta semana se comienzan a definir las copas continentales en América del Sur, con la disputa de los octavos de final de la Libertadores y la Sudamericana.

Fue un pésimo año para los equipos uruguayos a nivel internacional, solamente sobrevive Montevideo City Torque, que ganó su grupo en el torneo de segundo orden y ahora enfrentará a Tigre, que viene de eliminar a Nacional.

La gloria eterna

La Copa Libertadores sigue siendo la más buscada, los equipos brasileños siguen siendo favoritos. En todas las series habrá, al menos, un jugador uruguayo, además de que hay dos entrenadores celestes en el camino a la gloria eterna.

El martes habrá tres partidos, a las 19.00, Fluminense de Agustín Canobbio recibe en Río de Janeiro a Independiente Rivadavia de Leonard Costa. A las 21.30, Tolima va con Independiente del Valle, el equipo ecuatoriano tiene a Juan Viacava y es dirigido por Joaquín Papa. A la misma hora, en La Plata, Estudiantes espera por Universidad Católica de Chile; el pincha tiene como entrenador al Cacique Medina y en el plantel a Fernando Muslera, Gabriel Neves y Tiago Palacios.

El miércoles, a las 19.00, Platense va con Coquimbo Unido en Argentina. El calamar cuenta con Martín Barrios y Nicolás Diente López, mientras que los chilenos tienen al zaguero Manuel Fernández en sus filas. A la misma hora, habrá un partidazo en San Pablo entre Palmeiras y Cerro Porteño, con Joaquín Piqueréz y Emiliano Martínez en el local, y Fabricio Domínguez en la visita. A las 21.30, se cierra la jornada con duelo brasileño: Flamengo recibe a Cruzeiro. En el local estarán Guillermo Varela, Nicolás de la Cruz y Giorgian de Arrascaeta, mientras que el azul tendrá a Luciano Rodríguez.

El jueves se cierran los encuentros de ida con dos partidos. En Quito, Liga Deportiva Universitaria con Gian Franco Allala recibe a Mirassol a las 19.00, mientras que a las 21.30 Rosario Central va con Corinthians en Arroyito, Facundo Mallo y Alan Rodríguez estarán en el locatario y Pedro Milans en la visita.

Con Torque a la ilusión

El único equipo uruguayo en competencia visitará a Tigre el miércoles a las 19.00. El elenco argentino tiene en sus filas a Ramón Arias y Mauro Méndez. Los de Marcelo Méndez no jugaron en la semana previa por la suspensión de su encuentro ante Peñarol por fallas en la red lumínica.

Los octavos de final iniciarán el martes a las 19.00, cuando Boca enfrente a Deportivo Recoleta en la cancha de Huracán, ya que está haciendo mejoras en el piso de la Bombonera. En el xeneize estarán Leandro Lozano y Miguel Merentiel, mientras que en el equipo paraguayo jugará Alejandro Silva. A las 21.30, Bolívar de Martín Cauteruccio recibe a San Pablo en la altura de La Paz.

El miércoles a las 19.00, además del encuentro de Torque, se jugará el duelo brasileño entre Bragantino y Atlético Mineiro. En el locatario estarán Guzmán Rodríguez, Agustín Sant'Anna, Ignacio Sosa e Ignacio Laquintana, en la visita, Thiago Borbas, que justamente llega a préstamo del equipo que enfrenta. El mismo día, a las 21.30, Independiente Santa Fe, dirigido por Pablo Repetto y con Franco Fagúndez, espera por River Plate, que cuenta con Giovanni González, Mauro Arambarri y Mathias Viña, aunque el lateral izquierdo está apartado del plantel.

El jueves a las 19.00, Santos de Christian Oliva va en Brasil con Macará, que tiene a Rodrigo Rodríguez, Santiago Etchebarne y Franco Posse. A la misma hora, Vasco da Gama de José Luis Rodríguez chocará con Olimpia, donde militan Gastón Olveira, Sebastián Lentinelly, Bryan Bentaberry y Faustino Barone. Cierran los encuentros de ida, a las 21.30, Cienciano y Botafogo en el enfrentamiento con más uruguayos, en los peruanos estarán Gonzalo Falcón, Maximiliano Amondarain, Santiago Arias, Cristian Souza y Alejandro Hohberg, en los brasileños van Lucas Monzón, Mateo Ponte, Santiago Rodríguez y Lucas Villalba.